Ben Shelton derrota a Flavio Cobolli para coronarse en Munich Open 2026

Ben Shelton ha derrotado a Flavio Cobolli para coronarse como flamante campeón del Munich Open 2026. No es habitual ver a un estadounidense celebrar un título en tierra batida europea, pero lo cierto es que el joven de 21 años, sembrado como segundo favorito, no es un estadounidense cualquiera. Big Ben ha completado una de las actuaciones más sólidas de su carrera sobre polvo de ladrillo para conquistar su quinto título en el circuito ATP y el segundo sobre esta superficie.

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Y su conquista adquiere mayor relevancia tras la actualización del torneo a la categoría ATP 500 para este 2026. Shelton se impuso en la gran final muniquesa al italiano con un marcador de 6-2 y 7-5. Una victoria que no fue un simple trofeo, pues su camino en la arcilla bávara fue de menor a mayor.

Tras varios partidos de adaptación, el estadounidense llegó a la final con la confianza justa para no especular. Contra Cobolli, fue implacable con su servicio, pues conectó cuatro aces, ningún punto de quiebre cedido y tres conversiones propias. El italiano resistió como pudo, incluso salvó ocho puntos de set —seis de ellos con su propio saque— antes de sucumbir en el segundo parcial.

“Lo más difícil es mantener el nivel cuando el rival sube el suyo. Logré hacerlo en el segundo set y jugué un gran tenis”, declaró Shelton tras el partido. “Estoy feliz con mi rendimiento esta semana. Fui mejorando día a día y agradezco el trabajo que hicimos con mi equipo”.

Pero más allá del triunfo inmediato, lo que hace especial esta victoria es su contexto histórico. Shelton es el primer estadounidense en ganar un torneo sobre tierra batida fuera de Estados Unidos a nivel ATP 500 o superior desde que Andre Agassi lo hiciera en Roma en 2002. Ahora, 24 años después, la sequía terminó.

Desde el año 2000, solo cinco estadounidenses han ganado un torneo en arcilla fuera de su país: Andre Agassi, Andy Roddick, Sam Querrey, Sebastian Korda y ahora Shelton. Además, desde 2009, el joven de Atlanta es el único estadounidense que ha conquistado tres títulos ATP 500, un dato que subraya su capacidad para rendir en los escenarios más exigentes.

El triunfo en Múnich también tiene repercusiones inmediatas en el ranking. Shelton asciende al sexto lugar de la clasificación en vivo, a solo 30 puntos del quinto puesto que ocupa Félix Auger-Aliassime. Es, además, el estadounidense mejor ubicado, por delante de Taylor Fritz, actual séptimo. Ahora, con Roland Garros en el horizonte, Shelton anticipa que la tierra batida podría convertirse en una de sus superficies favoritas.

“Tengo grandes ambiciones sobre la tierra batida. Es una superficie en la que quiero mejorar cada año”, sentenció.