Beneplácito de Monreal por amparo concedido a Del Río Virgen

POR RITA MAGAÑA

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, expresó su beneplácito debido a que el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Manuel del Río Virgen, podría obtener su libertad.

Y es que un juez federal le concedió un amparo a Del Río Virgen, con lo que se podría revertir la vinculación a proceso en su contra, en caso de que la Fiscalía de Veracruz no se inconforme.

Desde el 22 de diciembre del 2021, Monreal Ávila ha dejado claro que la aprehensión de del Río Virgen, por el homicidio de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Veracruz, está alejada del principio de legalidad.

También, afirmó que su detención, reclusión en el penal de Pacho Viejo, así como en su vinculación a proceso, se violentaron los derechos al debido proceso y la presunción de inocencia del funcionario del Senado.

Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo el caso, “con la finalidad de documentar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz”.

En la audiencia de este miércoles, el Juez de Distrito consideró que no hubo elementos suficientes para vincular a proceso a José Manuel del Río Virgen y dio 10 días a la fiscalía del estado para apelar la decisión, en caso contrario, podría recuperar su libertad.

Ricardo Monreal dijo en redes sociales que “un juez federal determinó fundados los conceptos de violación contra José Manuel del Río y le concede amparo para que, al causar ejecutoria la sentencia, el juez local deje insubsistente la resolución previa y dicte auto de no vinculación a proceso. Así obtendrá su libertad”.

En entrevista, el presidente de la Jucopo explicó que pareciera ser que se resolvió el amparo de fondo, donde concede todo el beneficio a quien fue ilegalmente imputado.

Sin embargo, señaló que a pesar de que lo protege la justicia federal, y que todas las pruebas que se construyeron son desechadas, por falsas, José Manuel del Río Virgen todavía seguirá en el penal, otros días.

“Porque el juez de distrito ha concedido que, hasta en tanto no exprese su consentimiento o no interponga recurso de revisión la parte ofendida o la Fiscalía del estado, no causará ejecutoria, es decir, no es sentencia firme, y eso ocurrirá dentro de los diez días siguientes”, detalló.