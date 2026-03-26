Benito Juárez firma convenios con escuelas para otorgar descuentos en colegiaturas

Los apoyos aplican de preescolar a posgrado en 52 áreas y beneficiarán a vecinos, trabajadores y sus familias

Descuentos en colegiaturas desde nivel preescolar hasta posgrado, con cobertura en 52 áreas académicas, forman parte de los convenios firmados por la alcaldía Benito Juárez con diversas instituciones educativas, entre ellas el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas; la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos A.C.; el Colegio Héroes; la Universidad Amerike Campus CDMX; la Universidad Americana del Noroeste S.C. y la Universidad Latinoamericana S.C., para beneficiar a vecinos, trabajadores y sus familias.

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El acuerdo incluye apoyos educativos en carreras como Mercadotecnia, Psicología, Derecho, Comercio y Finanzas Internacionales, así como programas de posgrado en Derecho, Administración, Liderazgo y Planeación Fiscal Corporativa. Las becas se mantendrán durante todo el periodo de estudio, siempre que se cumplan los requisitos académicos establecidos por cada institución.

Las instituciones participantes ofrecerán beneficios diferenciados: algunas dirigidas a la población en general y otras enfocadas en trabajadores de la alcaldía y sus familiares directos.

El alcalde Luis Mendoza señaló que “este es uno de los convenios más importantes para nuestra alcaldía, porque aquí la gente sabe que la educación es la base del éxito. En Benito Juárez, los vecinos se preparan, se esfuerzan y buscan salir adelante y nuestro compromiso es acompañarlos y darles más herramientas para lograrlo”.

Alcalde Luis Mendoza impulsa oportunidades educativas para vecinos y trabajadores en Benito Juárez.#Comunicado

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Por su parte, el director general de Participación Vecinal y Vinculación, Juan Adrián González, indicó que el acuerdo contempla beneficios directos para trabajadores y sus familias, así como para la población en general.

“Este convenio tiene un propósito muy claro: otorgar descuentos y beneficios objetivos a nuestros trabajadores y a sus familiares directos, reconociendo el esfuerzo que día a día realizan. Pero también pensamos en la población en general de nuestra demarcación, porque la educación no debe ser un privilegio, sino un derecho y una herramienta de transformación social”.

Por parte de las instituciones educativas, la consejera de Finanzas de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos A.C., Jennifer Guerrero Alzate, explicó que el convenio incluye becas para estudios de licenciatura y posgrado, al señalar que “hoy ofrecemos beneficios con descuentos adicionales para estudiar licenciaturas, maestrías y continuar su preparación profesional. La beca se mantiene durante todo el tiempo siempre que se cumplan los requisitos académicos”.