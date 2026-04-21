La fiscal negó que el vigilante haya sido torturado y afirmó que el caso evidencia la necesidad de reformar la Fiscalía capitalina y modificar sus protocolos de investigación

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reconoció públicamente que la investigación por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés estuvo marcada por omisiones graves, una demora injustificable de 15 horas y una actuación burocrática de la propia institución, pese a que la familia señaló desde la madrugada del 16 de abril el edificio de Avenida Revolución 829 como el último lugar al que la joven acudiría.

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En conferencia de prensa, reconoció que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no actuó con la rapidez que el caso exigía, admitió que la dirección proporcionada por la madre de Edith Guadalupe Valdés no fue incluida en las primeras instrucciones giradas a la Policía de Investigación y afirmó que ello derivó en que el inmueble de Avenida Revolución 829 fuera revisado hasta horas después.

“Es indignante que una familia haya señalado con precisión dónde buscar desde un primer momento y que no se haya actuado con la inmediatez que el caso requería”, dijo Bertha Alcalde Luján, visiblemente molesta al referirse a las fallas de la institución.

La Fiscalía CDMX informa sobre los avances en la investigación del feminicidio ocurrido en un inmueble ubicado en Avenida Revolución.



Se cuenta con una línea de investigación sólida y una persona detenida 🧵 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 20, 2026

La funcionaria aseguró que las omisiones no sólo serán sancionadas, sino que el caso obliga a acelerar una reforma profunda dentro de la fiscalía. Señaló que la investigación de Edith Guadalupe Valdés evidenció una institución que todavía privilegia trámites y diligencias rutinarias sobre las acciones urgentes y sustantivas.

Al mismo tiempo, defendió la detención del vigilante, negó que se le haya torturado o golpeado y afirmó que existen elementos sólidos para sostener su probable responsabilidad.

La fiscal explicó que Edith Guadalupe Valdés salió de su domicilio el 15 de abril a las 16:16 horas e ingresó al edificio a las 16:45. Sin embargo, las cámaras del inmueble fueron apagadas deliberadamente entre las 16:23 y las 17:44 horas, es decir, antes de que la joven llegara. El sistema, sostuvo, sólo podía ser desconectado desde la caseta de vigilancia controlada por el vigilante.

En ese lugar se localizaron rastros de sangre en el tapanco, la escalera y la parte baja, además de indicios de limpieza. La fiscalía presume que Edith Guadalupe Valdés fue atacada en la parte superior de la caseta y después arrastrada por la escalera. También se encontraron lesiones en la mano y rasguños en el abdomen del vigilante, compatibles con un forcejeo.

La causa de muerte fue determinada como heridas punzocortantes en el tórax compatibles con un desarmador. Dentro del edificio se hallaron una playera con manchas de sangre, la bolsa de Edith Guadalupe Valdés, un desarmador oculto en un drenaje y los teléfonos de la víctima escondidos en los medidores de luz. Además, durante la madrugada del 16 de abril hubo otros tres cortes de cámaras, entre la 1:00 y 1:10, de 3:00 a 3:15 y de 5:10 a 5:35 horas, que la fiscalía considera relacionados con el ocultamiento del cuerpo y de los objetos.

Alcalde Luján reconoció que la madre de Edith Guadalupe Valdés informó desde las 4:25 de la madrugada que su hija había acudido a Avenida Revolución 829, pero el dato no fue incluido en las instrucciones de búsqueda. En vez de acudir al edificio, los agentes revisaron cámaras, hospitales y aplicaciones de transporte. La primera visita al inmueble ocurrió hasta las 8:30 de la noche.

Por estas omisiones fueron suspendidos un Ministerio Público y dos policías de investigación y negó que se esté “fabricando un culpable”, al rechazar las acusaciones de tortura contra el vigilante y afirmó que el caso demuestra la necesidad de transformar la fiscalía, combatir la corrupción y dejar atrás las investigaciones burocráticas.