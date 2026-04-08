BlackRock perfila nuevas inversiones en México tras diálogo con Sheinbaum

La presidenta informó que el fondo global BlackRock mantiene interés en ampliar su presencia en México con proyectos en infraestructura, energía y digitalización.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo un encuentro con directivos de BlackRock, encabezados por Larry Fink, donde el fondo expresó su disposición de ampliar inversiones en México mediante proyectos mixtos en sectores estratégicos.

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El diálogo se centró en el papel de México como destino estratégico de capital global, impulsado por el T-MEC y la relocalización de cadenas productivas (nearshoring), lo que posiciona al país como nodo logístico e industrial en América del Norte.

Sheinbaum indicó que BlackRock ya participa en activos relevantes en México, incluyendo plantas de generación eléctrica e infraestructura portuaria como el puerto de Manzanillo.

La conversación incluyó el avance de los proyectos mixtos (capital público y privado), cuyo impulso se fortaleció con reformas legales recientes para agilizar inversiones y reducir incertidumbre regulatoria.

El gobierno federal identificó como prioridad acelerar la inversión en infraestructura, mediante mecanismos financieros y jurídicos que permitan atraer capital de fondos globales.

BlackRock, como uno de los mayores administradores de activos del mundo, canaliza recursos hacia proyectos de largo plazo, con impacto en sectores estratégicos y desarrollo económico.

En este contexto, el interés del fondo se alinea con la estrategia del gobierno de impulsar el crecimiento mediante inversión productiva, aunque sin compromisos concretos aún, manteniendo abiertas las negociaciones sobre sectores y condiciones regulatorias.