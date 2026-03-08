Bloque negro intenta derribar vallas en el Zócalo durante marcha del 8 de marzo

Poco antes de las 15:30 horas, cuando la movilización por el Día Internacional de la Mujer avanzaba hacia el Zócalo capitalino, apareció un bloque negro integrado por más de 50 mujeres vestidas de negro que comenzó a jalar y golpear las vallas metálicas colocadas en la esquina de Catedral y Moneda.

Durante varios minutos el grupo forcejeó con el cerco de seguridad y logró abrir un espacio para ingresar momentáneamente a ese perímetro, mientras policías que resguardaban la zona se reorganizaban para sostener las estructuras y evitar que fueran derribadas; tras el jaloneo y el lanzamiento de objetos contra las vallas, los elementos de seguridad reforzaron el cerco y retiraron a las manifestantes de ese punto, mientras el grupo se replegó y avanzó hacia la calle de 5 de Mayo junto con otros contingentes de la marcha.

Desde el Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia comenzaron este 8 de marzo las principales marchas por el Día Internacional de la Mujer en Ciudad de México, entre altavoces, consignas, fotos de desaparecidas y cientos de impresiones de alertas Amber levantadas a lo largo del trayecto. La protesta avanzó también con una presencia más visible de mujeres migrantes, afromexicanas, trans, de pueblos originarios y de las periferias, sectores que hicieron oír sus propias demandas dentro de la jornada.

La movilización avanzó con una advertencia directa colocada frente al poder: “No llegaron todas, sólo llegó ella”, una frase dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras las calles se llenaban de reclamos por la falta de respuesta a las demandas de justicia, búsqueda y castigo a la violencia contra las mujeres. En un país donde en enero de 2026 se registraron 154 mil 703 delitos y 24 mil 255 víctimas, de las cuales 9 mil 58 fueron mujeres, la movilización volvió a poner en el centro que la deuda sigue abierta y que las cifras no alcanzan a explicar el tamaño de la ausencia.

Todo eso ocurría mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezaba un acto para conmemorar la fecha en Campo Marte, donde destacó el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas y afirmó que “las mujeres mexicanas hemos sido tejedoras de la patria” y que “aún hay retos por delante, la igualdad plena se construye todos los días”.

En la marcha y en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, el mensaje era otro. En las vallas, en las cartulinas, en las pintas y en las imágenes de mujeres violentadas, la consigna fue que no han llegado todas y que la conmemoración institucional no resuelve por sí misma la violencia, las desapariciones ni la impunidad.