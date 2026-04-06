Se registran bloqueos, quema de vehículos y actos violentos en Morelia, Michoacán; autoridades despliegan operativo de seguridad hoy en la zona

Un 5 de abril de 2017, habitantes de la comunidad indígena de Arantepakua tomaron las calles de Morelia para exigir justicia por las agresiones ocurridas durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, hechos que dejaron un saldo de cinco personas muertas, más de una decena de detenidas y varios heridos. A nueve años de distancia, la protesta sigue siendo un símbolo de reclamo social.

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La marcha inició en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, ubicadas sobre el Periférico Paseo de la República.

En este punto se reportaron quema de un camión de la empresa Bonafont, detonación de cohetones y la destrucción de al menos dos cámaras de vigilancia, marcando un arranque tenso de la protesta.

Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia

Incidentes en el Libramiento y avenida Siervo de la Nación

El contingente avanzó hacia el cruce del Libramiento y la avenida Siervo de la Nación, donde interceptaron un camión de Jumex. Los manifestantes despojaron la mercancía y la trasladaron a camionetas del grupo, impidiendo además la documentación de prensa en el lugar.

Posteriormente llegaron a la Secretaría de Educación del Estado (SEE), donde realizaron pintas con la consigna “5 de abril no se olvida” y rompieron cristales.

En este punto, un manifestante resultó herido por vidrio y tuvo que ser atendido de emergencia. También se registraron daños en la Fiscalía Anticorrupción, Banco Azteca, CMIC e INFONAVIT, con saqueos y destrucción de expedientes.

ANÁLISIS

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🔴Tomás Flores Rosales

Manifestantes de Arantepacua frente a la Fiscalía de Michoacán, en Morelia, incendian dos camiones, exigen cumplimiento de acuerdos por los hechos de 2017 . pic.twitter.com/l89HbtQbnZ — Tomás Flores R (@TomasFloresR10) April 6, 2026

Vandalismo en avenida Periodismo y comercios

Más adelante, en el cruce con avenida Periodismo, los manifestantes tomaron una camioneta de Gas Express y la abandonaron frente a las oficinas de La Voz de Michoacán, además de vandalizar un cajero del banco Afirme.

También se reportaron daños en tiendas, ferreterías y una gasolinera Mobil, donde se llevaron mercancía y dejaron consignas como “Arantepakua vive” y “Ni perdón ni olvido”.

Enfrentamientos y vehículos incendiados durante la ruta

La protesta escaló cuando se incendiaron vehículos como un camión de Epura, una camioneta de DHL y una motocicleta de Farmacias Guadalajara. También se reportó la toma de una unidad de la Guardia Civil, cuyo conductor fue agredido, así como el incendio de una camioneta del Gobierno de México durante el avance del contingente.

La marcha concluyó en el Poder Judicial del Estado de Michoacán (PJEM), donde se colocaron lonas y pintas con mensajes como “Justicia para Arantepakua”.

En el lugar, los manifestantes reconocieron las órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles y exfuncionarios, pero advirtieron que no permitirán que recurran a amparos para evitar enfrentar la justicia. “No nos quedaremos de brazos cruzados”, afirmaron durante el posicionamiento final.