Boletos del Clásico Tapatío hasta las nubes; en taquilla hay de casi 4 mil pesos

La directiva del Atlas quiere hacer su agosto con el gran momento de Chivas y le subió durísimo a los precios; aún hay boletos

El partido más atractivo de esta Jornada 10 será en el Estadio Jalisco cuando el Atlas reciba a Chivas, en una edición más del Clásico Tapatío; duelo en el que los Rojinegros necesitan puntos para escalar en la tabla y el Rebaño regresar al triunfo.

Bajo ese contexto, la directiva del Atlas quiso hacer su agosto y disparó considerablemente los boletos para el encuentro en el Coloso de la Calzada Independencia, toda vez que los precios se fueron por las nubes.

El más barato más de 500… el más caro casi 4 mil pesos

Al revisar la plataforma Fanki, encargada de la distribución de la boletería para este encuentro, se observa que las entradas comienzan en precio desde arriba de los 500 pesos, en la zona denominada como “Escaleras“, que son en la parte alta del Jalisco.

De ahí, los precios van aumentando a en más de mil pesos en cabecera norte; lateral poniente en mil 230; Sur Familiar casi en mil pesos; Poniente Central en más de mil 500, o el córner que está arriba de mil 200.

Después de esos precios, ya vienen los de VIP, ya que la zona denominada como Total Play está en 3 mil 310 pesos, en tanto que San Matías Premier en 3 mil 705 pesos por persona, para ver un Clásico Tapatío de la Jornada 10.

Precios elevados provoca que aún haya boletos

Debido a que esos precios pueden ser prohibitivos para muchos aficionados, al revisar la disponibilidad en la plataforma Fanki, se puede observar que aún hay boletos en prácticamente todas las zonas.

Si bien es cierto que los duelos entre Atlas y Chivas suelen ser espectaculares en el terreno de juego, sin importar el presente de ambos equipos, precios del tipo hacen demasiado complicado que aficionados puedan asistir al estadio, ya que además de la entrada, suelen consumirse alimentos y bebidas en el inmueble, con lo que la experiencia se encarece aún más.