“Bomba” Rodríguez, ex comisionado de FMF, asegura que dueños lo boicotearon: “No querían transparencia”

El exdirectivo intentó traer un Fondo de Inversión de 13 mil mdd; se enteró del boicot la noche anterior a la votación y decidió irse

El ex Alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, salió año y medio después de renunciar a su cargo, a decir que los dueños de clubes del futbol mexicano boicotearon su Fondo de Inversión y por eso mejor renunció.

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Fue a finales del 2024 que el apodado La Bomba optó por hacerse a un lado, ya que reveló que los dueños no aceptaron el Fondo debido a que eso les requería transparencia en sus negocios, algo que rechazaron tajantemente.

“Ahí empezó la debacle cuando fuimos a ver a los dueños y les dijimos: ‘Oigan, aquí está esto, la única regla que ponen estos señores (del Fondo de Inversión) es total transparencia. ¿Cómo total transparencia? Sí, total transparencia, aquí está el decálogo y esto hay que cumplirlo… ah caray, no, pues total transparencia no, no va a funcionar”, relató.

Juan Carlos Rodríguez llegó a ese puesto por dedazo de Emilio Azcárraga Jean, quien es el mandamás del futbol mexicano y por el que pasan todas las decisiones directivas en Femexfut.

Rodriguez Baz, quien también fuera directivo en TUDN y Univisión, intentó establecer un Fondo de Inversión que entregaría mil 300 millones de dólares a los clubes en un plazo de años a cambio de un porcentaje de derechos comerciales del futbol mexicano lo cual no fructificó por rechazo de los dueños.

“No querían transparentar ni hacer pública la manera en la que cocinan sus negocios, no querían enseñar cómo se cocinaba en esas cocinas y ahí fue, y eso fue lo que lo que reventó. En México hay grandes operadores del futbol, pero no querían transparentar ni hacer pública la manera en la que cocinan sus negocios”.

Además, reveló que una noche antes de la votación final para el Fondo de Inversión, se enteró que los dueños lo iban a boicotear, amén de que ya sabía que algunos de ellos no estaban de acuerdo con que él cobrara una comisión por traer dicho Fondo al futbol mexicano.

“Se empezó a hacer un grupo muy extraño de gente que por diferentes intereses se alinearon para boicotear. El boicot yo me entero la noche anterior y sabía que se podía manejar, la noche anterior a la votación. Ese día recibí una llamada y la llamada hizo que yo tomara la decisión de decir: ‘Mejor ya no sigo”, dijo en entrevista con el periodista argentino Andrés Cantor en un podcast.