Boston Celtics vencen a Philadelphia 76ers con facilidad y están a un juego de avanzar en los NBA Playoffs 2026

Los Celtics vencieron 128-96 a los 76ers con gran actuación de Tatum, Brown y Pritchard para ponerse a una victoria de avanzar en los Playoffs

Los Boston Celtics están a una victoria de cerrar su serie en la primera ronda de los Playoffs tras un contundente triunfo por 128-96 sobre los Philadelphia 76ers. Una actuación que dejó en claro por qué son considerados uno de los equipos más profundos y peligrosos de la Conferencia Este. Y de toda la NBA.

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Desde el salto inicial, Boston marcó la pauta, para dar un paso al frente de forma contundente mientras que las estrellas, Jayson Tatum y Jaylen Brown, encontraban su ritmo sin presión. La noche tuvo en Payton Pritchard a su gran figura, gracias a una actuación estelar, pues anotó una canasta sobre la bocina al final del primer cuarto que encendió a la afición y terminó como el máximo anotador del partido con 32 puntos, una cifra impresionante para un jugador que salió desde la banca.

Al descanso, los Celtics ya habían conseguido una ventaja cómoda, pero fue en la segunda mitad cuando las figuras del equipo decidieron que era momento de sentenciar la historia. Brown anotó un triple clave en el tercer cuarto para ampliar la ventaja a 20 puntos, cerrando su actuación con 20 puntos en el tablero. Instantes después, Tatum encestó otro triple que extendió la ventaja a 26, y el escolta terminó la noche con 30 puntos, para demostrar una vez más por qué es el líder indiscutible de este equipo.

A partir de ahí, Boston dominó por completo cada faceta del juego. Defensa, rebote, transición y tiro de larga distancia. Los 76ers, que llegaron con esperanzas de empatar la serie, se marcharon del TD Garden con una derrota que los deja al borde de la eliminación.

Ahora, el quinto partido se disputará el martes por la noche nuevamente en el TD Garden, donde los Celtics tendrán la oportunidad de cerrar la serie y avanzar a la siguiente ronda ante su propia afición. Con una ventaja de 3-1 y el impulso anímico de una victoria tan contundente, Boston sabe que no puede especular. Los 76ers, por su parte, tendrán que encontrar una respuesta inmediata si quieren forzar un sexto juego y mantener viva la esperanza.