Boxeadora de 19 años se encuentra en coma inducido tras sufrir brutal nocaut

La tragedia sacudió al boxeo femenil en un combate que debía ser una oportunidad más en el inicio de la carrera de una joven de apenas 19 años

Isis Sio ha sido puesta en coma inducido médicamente tras ser brutalmente noqueada en California el sábado por la noche. La tragedia sacudió al boxeo femenil en un combate que debía ser una oportunidad más en el inicio de la carrera de una joven de apenas 19 años. Sin embargo, fue la tragedia la que merodeó a la boxeadora estadounidense.

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Sio cayó contra la cuerda inferior tras una serie de potentes golpes a la cabeza propinados por Jocelyn Camarillo en el primer asalto de su combate de peso minimosca femenino. El impacto fue devastador y la adolescente se desplomó sin reacción inmediata, lo que generó una escena de consternación entre los asistentes al evento.

El juez suspendió inmediatamente la contienda, que estaba programada a cuatro asaltos en el National Orange Show Event Center en San Bernardino, antes de que la adolescente fuera trasladada de urgencia a un hospital cercano. La rápida intervención de los servicios médicos fue crucial para atender a la pugilista.

Según un comunicado difundido el domingo por la promotora del evento, ProBox TV, Sio se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del centro médico Loma Linda University Health. ProBox TV ha declarado que la organización, incluido su director ejecutivo, Garry Jonas, está atenta a su pronta recuperación. “Nuestros pensamientos están con ella y su familia en este momento tan difícil”, decía el comunicado.

Sio, originaria de Dakota del Norte, debutó como profesional apenas en septiembre del año pasado. Llegó a la pelea del sábado contra Camarillo con un récord de 1-3, tras haber sufrido una derrota por nocaut en el primer asalto por golpes al cuerpo en enero. La joven boxeadora perdió su debut por puntos antes de conseguir la primera victoria de su carrera, un triunfo por decisión unánime sobre la debutante Katelyn Radtka, en noviembre.

Camarillo, que tiene contrato con Most Valuable Promotions de Jake Paul, tiene ahora un récord de 7-4 tras conseguir la primera victoria por nocaut de su carrera. La rival de Sio no ocultó su preocupación tras lo ocurrido y se sumó a las muestras de apoyo.

“Solo tengo respeto por ella. La tengo presente en mis oraciones y le deseo una pronta y completa recuperación”, dijo Camarillo en Instagram. “Señor Jesús, venimos ante ti con fe y urgencia, encomendando a Isis a tus amorosas manos. Señor, tú eres el sanador supremo, el gran médico, y te pedimos tu toque divino sobre su cuerpo en el poderoso nombre de Jesús, amén. Por favor, cuida de Isis en tus oraciones”.

El mundo del boxeo se ha unido en oración por la recuperación de la joven pugilista, mientras que el incidente reaviva el debate sobre los riesgos del boxeo y la importancia de los protocolos médicos en combates de jóvenes promesas. Sio, con apenas cuatro peleas profesionales en su historial, enfrentaba a una rival más experimentada en una noche que pudo terminar en una tragedia mucho peor.