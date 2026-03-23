Bravos de Juárez remonta y vence a Tigres en el cierre de la Jornada 12

FC Juárez remontó 2-1 a Tigres y mantiene viva la esperanza de Liguilla en la Jornada 12 del Clausura 2026

En el Estadio Olímpico Benito Juárez, bajo las luces de una noche fronteriza cargada de tensión, el cuadro anfitrión del FC Juárez protagonizó una remontada heroica que sacudió la Jornada 12 del Clausura 2026. Los Bravos derrotaron 2-1 a Tigres de la UANL, que se fueron con las manos vacías y perdieron una oportunidad de oro para afianzarse en la zona alta.

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Fue un cotejo disputado que parecía saldarse con un resultado salomónico, pero el destino tenía preparada una sorpresa.

EL COTEJO

El partido arrancó con los felinos imponiendo condiciones desde temprano. Apenas al minuto 9, Joaquim se elevó en un tiro de esquina, ganó por arriba a la defensa local, cabeceó con potencia y dejó sin opciones al portero de los Bravos. El 0-1 encendió las alarmas en la frontera. Tigres llegaba con la obligación de ganar para no despegarse de los primeros puestos.

Pero Juárez no se rindió. Al minuto 20, Denzell García tomó el balón en los linderos del área visitante y disparó. El esférico pegó en Óscar Estupiñán, cambió trayectoria y dejó parado a Nahuel Guzmán. El balón besó la red y el Olímpico Benito Juárez estalló con el tanto de la igualada.

El empate llegó rápido y devolvió la esperanza a un equipo que se jugaba una de sus últimas cartas para meterse en la pelea por la Liguilla.

🎥 #Resumen | 🐴 2-1 🐯



Los Bravos de Juárez vinieron de atrás y le remontaron el partido a Tigres. ¡Tres puntos de oro para los de la frontera!



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PROBLEMAS

Las malas noticias se acumularon para Tigres. Diego Sánchez vio la tarjeta roja tras una entrada desmedida, sancionada por el VAR. El encuentro subió de intensidad y también se trasladó a los banquillos. Tanto Pedro Caixinha como Guido Pizarro fueron expulsados antes del descanso.

En el complemento, los de la Universidad de Nuevo León no dominaron, pero los fronterizos tampoco, a pesar de tener un hombre más. El partido se mantuvo equilibrado, con aproximaciones de ambos lados, pero sin precisión para marcar la diferencia. El VAR revisó un posible penalti, pero el silbante Adonai Escobedo lo declinó.

GOL DECISIVO

Cuando todo indicaba que el empate sería el resultado, llegó el golpe definitivo en los instantes finales. Monchu cobró un tiro libre con maestría; el balón fue desviado por la zaga regia y terminó en la portería de Guzmán, quien solo pudo ver cómo se escapaba el empate. El 2-1 desató la locura en las gradas y selló una victoria vital para los locales.

Al final del encuentro, jugadores y cuerpo técnico del FC Juárez se fundieron en abrazos, celebrando el triunfo.

SUEÑAN

Con este resultado, FC Juárez escala al décimo lugar con 14 puntos y revive el sueño de Liguilla, gracias a su partido pendiente. De ganarlo, podría desplazar al América y colarse en el último boleto directo a la Fiesta Grande.

Por su parte, Tigres cae al séptimo puesto con 18 unidades, dejando escapar puntos clave en la recta final del torneo.

LO QUE SIGUE

La Jornada 13 llegará tras la Fecha FIFA, en la que la Selección Mexicana de Futbol enfrentará a Portugal y Bélgica. Ambos equipos serán visitantes: Puebla contra FC Juárez el viernes 3 de abril a las 19:00 horas, y Xolos frente a los Tigres a las 21:06 horas. Los Bravos llegarán con moral alta; los felinos, con urgencia de recuperar terreno

En Juárez, la frontera sueña de nuevo. En Tigres, la herida duele, pero el torneo aún guarda capítulos por escribir.