Breece Hall asegura su futuro: ¡los New York Jets blindan a su corredor estrella!

Los New York Jets aseguraron a Breece Hall con una millonaria extensión de contrato para convertirlo en el líder de su ofensiva rumbo a la temporada 2026 de la NFL

Breece Hall no jugará con la etiqueta de jugador franquicia en la temporada 2026 de la NFL. Y no solo eso. El estelar corredor está llamado a liderar el ataque terrestre de los New York Jets durante los próximos años tras recibir una cuantiosa extensión contractual. La directiva del equipo de la AFC Este ha decidido apostar por su joven estrella, al blindarlo con un nuevo contrato que lo consolida como una pieza inamovible en medio de una profunda reestructuración organizacional.

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Los Jets y Hall llegaron a un acuerdo para un vínculo de tres años por 45.75 millones de dólares. El salario anual promedio de Hall será de 15.25 millones, lo que lo convierte en el tercer corredor mejor pagado de la liga, solo por detrás de Saquon Barkley y Christian McCaffrey.

Se trata de un aumento salarial significativo para un jugador a quien los Jets le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia en marzo tras lograr su primera temporada con más de mil yardas por tierra en 2025. La extensión también reafirma el compromiso de NY después de que el club traspasara a varios jugadores clave en medio de una temporada desastrosa, incluido Sauce Gardner, exselección de primera ronda.

En contraste con esos movimientos de salida, la renovación de Hall envía un mensaje al resto de los equipos de que el corredor es parte esencial del futuro de esta franquicia. Junto con el receptor abierto Garrett Wilson, a quien se le otorgó una importante extensión de contrato la temporada baja pasada, Hall ahora se consolida como una de las piezas clave para un club que busca pasar página bajo la dirección del entrenador en jefe Aaron Glenn.

Hall ha sido un jugador constante desde que llegó como selección de segunda ronda en 2022. Irrumpió en la escena en su segunda temporada, al quedarse a solo seis yardas de las mil yardas por tierra, además de producir 591 yardas por aire y generar un récord personal de nueve touchdowns en total. A pesar de la inestabilidad en la posición de mariscal de campo en la Gran Manzana durante las últimas temporadas, Hall ha sido un jugador clave para los Jets.

El running back ha participado en casi todos los partidos de las últimas tres campañas, excepto en dos, y alcanzó sus mejores marcas personales en acarreos (243) y yardas (1065) en una ofensiva que no representó una gran amenaza con su juego aéreo en 2025. Hall también acumuló 350 yardas de recepción la temporada pasada, la tercera mejor marca para los Jets.

El panorama ofensivo para 2026 presenta varios cambios. Los Jets sin duda contarán con Hall como su principal arma terrestre, ya que el nuevo coordinador ofensivo, Frank Reich, se hará cargo del equipo y contará con el regreso de Wilson, quien se perdió la mayor parte de la temporada anterior por lesión. Además, el retorno de Geno Smith como mariscal de campo titular de los Jets marca un punto de inflexión para el club, ofreciendo por primera vez en años cierta estabilidad en la posición más importante del deporte.

Sin embargo, al firmar una importante extensión de contrato con Hall, no cabe duda de quién llevará las riendas del juego terrestre en Nueva York en el futuro previsible. Mientras los Jets intentan recomponer su identidad tras una campaña desastrosa, Hall representa no solo poderío físico en el campo, sino también un símbolo de continuidad y compromiso.