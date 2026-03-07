Brian Gutiérrez volvería a la titularidad en Chivas para el Clásico Tapatío

El mediocampista méxico-estadounidense era inicial hasta la Jornada 5 pero en los últimos tres partidos ha ido a la banca

Chivas cerró este viernes su preparación para el Clásico Tapatío de este sábado ante Atlas, el cual será en el Estadio Jalisco, en busca de retornar a la victoria luego de dos derrotas consecutivas.

El equipo de Gabriel Milito perdió el invicto hace dos semanas al caer con Cruz Azul y también dejó el liderato al perder con Toluca el sábado pasado, por lo que es necesario que retorne a la senda del triunfo para mantenerse en los primeros lugares.

Para este cotejo, el técnico argentino realizaría algunas modificaciones, en busca de mejorar su cuadro y poder llevarse el triunfo ante los Rojinegros, en un partido sumamente importante también para La Academia.

Brian Gutiérrez volvería a la titularidad ante Atlas

La principal modificación que tendría pensada el entrenador sería el retorno de Brian Gutiérrez al mediocampo, luego de que en los últimos tres cotejos, el mediocampista méxico-estadounidense ha iniciado en la banca.

No es que Brian haya bajado su nivel, sino al contrario, lo mostrado en el campo le ha dado inclusive para ser seleccionado mexicano con Javier Aguirre en los tres primeros juegos amistosos del Tricolor en el año, en los que incluso ya metió un gol ante Islandia.

El caso es que el entrenador ha optado por utilizar a Rubén Oso González en el mediocampo, también en función de que Luis Romo se lastimó y ha tenido que hacer cambios en defensiva, porque también involucra a Daniel Aguirre.

Así que ya dependerá del estratega argentino si le da de nueva cuenta el iniciar a Brian Gutiérrez, quien ha sido una muy buena contratación para el Rebaño Sagrado, al grado de ser convocado a la Selección Mexicana.