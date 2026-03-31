Brian Gutiérrez vuelve a casa y quiere lucir con el Tri: “Quiero llegar a la lista del Mundial”

El mediocampista es nacido en Chicago y jugó mucho tiempo en el Soldier Field

Brian Gutiérrez ha sido una de las muy gratas sorpresas en la Selección Mexicana en este inicio del 2026, al grado de que Javier Aguirre ya lo aventó de titular ante Portugal.

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Ahora, de cara al duelo ante Bélgica de este martes, será un partido muy especial para el mediocampista de las Chivas, porque vuelve a la ciudad donde nació y al estadio donde tuvo muchos encuentros, como es el Soldier Field.

“La verdad que sí (emotivo volver a su ciudad); yo tenía pensado en jugar un Mundial y siempre con México, y creo que es un estadio muy bonito para mí porque jugué mucho, mucho tiempo acá, y creo que una sensación especial.

Apunta a la lista final para el Mundial

Por supuesto que el futbolista, desarrollado en el Chicago Fire, tiene la clara intención de ser uno de los 26 futbolistas que el Vasco se lleve a la Copa del Mundo.

Con actuaciones como las que ha tenido tanto con el Tri y Chivas, es muy probable que lo consiga.

“Yo vengo aquí para mostrar mi calidad, mostrar mi futbol; estoy eternamente agradecido con todos; yo quiero trabajar y quiero llegar a esa lista“.