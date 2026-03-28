Brigadas avanzan 264 metros en mina Santa Fe, pero aún no localizan a primer trabajador desaparecido

Equipos de rescate alcanzaron el punto donde los análisis técnicos ubicaban al primer minero, tras el colapso de la Presa de Jales en El Rosario, Sinaloa

Las brigadas de rescate han logrado avanzar y asegurar 264 metros dentro de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, tras el colapso ocurrido el 25 de marzo. Los equipos alcanzaron el punto donde los análisis técnicos ubicaban al primer minero desaparecido; sin embargo, no fue localizado.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los trabajos de búsqueda continúan de manera ininterrumpida. Durante la noche, brigadas de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la empresa Industrial Minera Sinaloa mantuvieron las labores de exploración.

El avance se realiza de forma técnica y cuidadosa debido a que las galerías permanecen obstruidas por lodo. Para estabilizar el terreno y reducir riesgos, se colocan tablas de triplay a lo largo de las rampas.

El siguiente objetivo de las brigadas es recorrer 1.5 kilómetros adicionales dentro de la mina, manteniendo la instalación de soportes de madera para garantizar condiciones seguras. Las autoridades indicaron que se incrementará el número de especialistas para acelerar la búsqueda.

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, aseguró que se mantiene comunicación permanente con los familiares de los trabajadores desaparecidos, informando cada avance de las labores.

Las autoridades pidieron a la población no acercarse a la mina, para permitir el paso de vehículos de emergencia y personal técnico. También exhortaron a informarse solo por canales oficiales y evitar rumores que puedan afectar a las familias y entorpecer el rescate.