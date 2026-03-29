Brigadas de rescate trabajan entre lodo y galerías inestables para localizar a cuatro mineros en Sinaloa

Más de 300 rescatistas operan a 300 metros de profundidad en la mina Santa Fe, donde las temperaturas rondan los 25 grados Celsius; las autoridades refuerzan la estructura con cemento y resina para evitar nuevos derrumbes

A 300 metros de profundidad, las brigadas de rescate trabajan al interior de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, bajo una temperatura aproximada de 25 grados Celsius y con condiciones de ventilación óptimas, mientras avanzan entre lodo, galerías inestables y rampas colapsadas para localizar a los cuatro mineros atrapados desde el pasado 25 de marzo.

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Las labores para ubicar a los trabajadores entraron en una nueva fase de reforzamiento estructural, mientras brigadas especializadas avanzan hacia la zona donde se presume se encuentran, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El órgano dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que el operativo se mantiene de forma ininterrumpida las 24 horas, con el principal objetivo de proteger la integridad de los rescatistas durante las maniobras al interior de la mina.

Desde el puesto de mando unificado se coordinan más de 300 elementos y 42 unidades, distribuidos en relevos operativos permanentes. Este domingo se incorporaron especialistas de la Comisión Federal de Electricidad y un grupo de rescatistas del Grupo Frisco procedente de Chihuahua.

En el operativo, señaló la dependencia a cargo de Laura Velázquez Alzúa, participan también la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, así como brigadas del Grupo Minero IMMSA, Grupo Lobos de Guanaceví y Grupo Actus.

Las maniobras se realizan a 300 metros de profundidad, en una zona con lodo y material inestable que dificulta el avance. Pese a ello, las brigadas trabajan con temperatura de 25 °C y ventilación óptima, permitiendo mantener las tareas de búsqueda y rescate.

Trabajamos sin descanso. Continúa fortaleciéndose el operativo en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, con la incorporación de más elementos de @SEMAR_mx, así como especialistas de @CFEmx y @CruzRoja_MX.



La suma de estas capacidades permite ampliar las acciones en sitio y… pic.twitter.com/1toFhf4Mui — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 29, 2026

Actualmente, las brigadas avanzan 1.5 kilómetros sobre las rampas de acceso, con el propósito de habilitar y asegurar galerías estratégicas que permitan llegar a la parte más profunda de la mina, donde podrían encontrarse los mineros atrapados.

De manera paralela, se ejecutan acciones para estabilizar estructuras internas y reducir el riesgo de derrumbes. Entre los trabajos realizados se encuentra la aplicación de mezcla térmica con cemento y se prevé reforzar con resina expansiva, material que llegará el lunes a Sinaloa.

El tiempo de permanencia de las células de rescate se amplió para permitir trabajos profundos y continuos, supervisados por el área de Geología de Industrial Minera Sinaloa, que revisa de manera permanente las condiciones del terreno y la seguridad de las excavaciones.

Como parte de las medidas preventivas, continúa activo un sistema de alarma para advertir cambios de riesgo y ordenar la evacuación de los rescatistas si es necesario. También se mantienen los trabajos de bombeo en la presa cercana para disminuir el nivel del agua y evitar filtraciones o afectaciones adicionales.

Las autoridades señalaron que el acompañamiento a las familias de los mineros se mantiene de forma permanente, informándoles sobre los avances del operativo y proporcionando atención psicológica, alimentos, espacios para descanso y apoyo para necesidades básicas.