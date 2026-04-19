Bronca al final del América vs. Toluca; “Dos veces te cog…”, dijo el Turco a las Águilas y su queja contra la abanderada

El DT de los Diablos cuestionó que la asistente abrazó a Zendejas para evitar que agrediera a Helinho

El América 2-1 Toluca terminó demasiado caliente y con las pulsaciones al mil por hora, luego de que el brasileño Helinho perdiera la cabeza y diera una tremenda patada a Alan Cervantes que le mereció la tarjeta roja.

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Eso desencadenó una bronca que tuvo varios episodios y que incluso siguió en el nuevo corredor que va desde los vestidores a la cancha en el Estadio Azteca.

Pero antes de eso, primero sucedió en el campo donde pasó de todo. Alejandro Zendejas se volvió loco y quiso irse con todo a Helinho, al grado de que la árbitra asistente Karen Janett Díaz abrazó al jugador para detenerlo y evitar la agresión, lo cual un silbante no debería hacer, sino reportar en la cédula final del partido.

La bronca siguió hasta el corredor; Henry Martín se quería pelear

Henry Martín, lesionado para jugar pero no para pelear, fue protagonista de otro momento tenso. Videos filtrados en redes sociales mostraron que cuando Helinho abandonó el campo por el corredor del Estadio Azteca, fue interceptado por gente del América en las escaleras.

Ahí estaba Henry Martín, quien intentó encararlo, y el jugador del Toluca respondió, lo que volvió a encender la bronca. La situación escaló aún más porque en la zona premium había aficionados que también intentaban involucrarse en la pelea.

“Dos veces te cogí”; la seña obscena de Mohamed al América

Mientras el caos seguía en el pasillo, en la cancha también se vivía tensión máxima, con Antonio Mohamed, técnico del Toluca, completamente fuera de sí por la derrota, la bronca y la expulsión de su auxiliar Shayr Mohamed, su hijo.

En medio del descontrol, el técnico se dirigió a la banca del América y realizó una seña obscena acompañada de la frase: “Te cogí dos veces”, en referencia a títulos ganados ante las Águilas.

Mohamed explotó contra abanderada: “No puede abrazar así a Zendejas”

Tras el partido, Antonio Mohamed criticó fuertemente a la árbitra asistente Karen Janett Díaz por su intervención con Zendejas.

“Lo que nos hace enojar es que la jueza de línea no puede abrazar a Zendejas de la forma en que lo hizo. ¿Por qué no abrazó a Helinho? Yo ni a mi hija la he abrazado así. Es la verdad, tienen las imágenes”, declaró.

Agregó que la intervención fue indebida:

“Le dije: ‘Tú no puedes abrazar a Zendejas’. Si Zendejas quiere meter una trompada, que la meta. ¿Por qué no abrazaste a Helinho? Esa es la pregunta que hice. No importa si es hombre o mujer”, señaló.

Sobre la expulsión de su auxiliar, Mohamed dijo que la aceptan, aunque evitó profundizar en la polémica seña dirigida al América.