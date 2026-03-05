El Gobierno de la CDMX y las 16 alcaldías coordinan una estrategia de seguridad con vigilancia reforzada y operativos especiales para proteger a visitantes y habitantes

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, instaló el gabinete de coordinación entre el Gobierno de la Ciudad de México y las 16 alcaldías rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, y anunció que la próxima semana su administración presentará una agenda de derechos humanos que incluirá acciones para prevenir la trata de personas, proteger a niñas, niños y adolescentes y combatir la discriminación durante el evento internacional.

Explicó que los trabajos del gabinete se organizarán en cuatro ejes principales: infraestructura y servicios; gobierno y seguridad; atención a visitantes; y programas deportivos y sociales vinculados con el Mundial.

Durante la reunión realizada en el Museo de la Ciudad de México, señaló que esta agenda de derechos humanos busca anticipar riesgos asociados a eventos masivos y garantizar condiciones de seguridad y respeto a los derechos de las personas durante el torneo.

Instalamos el Gabinete de Coordinación entre alcaldías y @GobCDMX rumbo al #Mundial2026, un espacio estratégico para alinear acciones y recibir a millones de visitantes con orden, seguridad y servicios a la altura de la mejor sede mundialista.



— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 4, 2026

Indicó que una de las líneas centrales será la prevención de la trata de personas y de cualquier forma de explotación, por lo que se impulsarán campañas de información y prevención dirigidas a la población, a los visitantes y a los distintos sectores económicos vinculados con la actividad turística.

En materia de seguridad, explicó que el gobierno capitalino mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las alcaldías y el Gobierno de México para reforzar la prevención del delito antes, durante y después del Mundial, mediante operativos especiales, vigilancia en zonas estratégicas y acciones de inteligencia.

La estrategia, aseguró contempla seguridad dentro y fuera del estadio, vigilancia en puntos de alta concentración de visitantes, operativos contra el robo, monitoreo aéreo y seguridad digital, así como acciones específicas en espacios turísticos y corredores con mayor afluencia de personas.

También se prevé una coordinación estrecha con las alcaldías a través de sus cuerpos de policía auxiliar para reforzar la vigilancia en colonias, centros turísticos y zonas comerciales.

Explicó que la Ciudad de México participa en 23 grupos técnicos relacionados con la organización del Mundial, que abordan temas como ciberseguridad, protección del espacio aéreo, intercambio internacional de información y coordinación con las otras ciudades sede del torneo.

Además, señaló que la capital llega a este evento con una tendencia a la baja en delitos de alto impacto, con una reducción de 58 por ciento desde 2019 y una disminución adicional de 13 por ciento respecto a 2024.

— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 4, 2026

En materia de infraestructura y servicios urbanos, indicó que las alcaldías ya realizan acciones para mejorar espacios públicos, infraestructura social y deportiva, así como zonas turísticas en sus territorios.

También explicó que se trabaja con las alcaldías en labores de desazolve y mantenimiento del drenaje ante la temporada de lluvias que iniciará a mediados de mayo, ya que el Mundial se desarrollará durante los meses de junio y julio.

En el ámbito urbano, informó que el gobierno capitalino impulsa diversas obras y acciones para preparar la ciudad, entre ellas la modernización del Tren Ligero, mejoras en la Línea 2 del Metro y la ampliación de rutas de electromovilidad.

También se realizan intervenciones en espacios turísticos y culturales como el Centro Histórico, la Zona Rosa, la Calzada de Tlalpan y los embarcaderos de Xochimilco, además de acciones para mejorar las condiciones de sitios emblemáticos como la Basílica de Guadalupe.

En el Zócalo capitalino se instalará un festival futbolero donde miles de personas podrán reunirse para ver partidos y participar en actividades culturales y deportivas relacionadas con el torneo.

Además, se realizarán torneos deportivos, rodadas ciclistas, ajedrez monumental, mosaicos humanos y diversas actividades culturales en las 16 alcaldías.

Entre las actividades programadas se encuentra la clase de futbol más grande del mundo, prevista para el 15 de marzo en el Zócalo capitalino, con el objetivo de establecer un récord Guinness.

Posteriormente, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, explicó que la instalación de este gabinete deriva de los acuerdos adoptados en la primera sesión ordinaria del Cabildo del año y formaliza la coordinación entre alcaldesas, alcaldes y el Gobierno de la Ciudad para organizar los trabajos rumbo al Mundial.

Señaló que con este mecanismo se expresa la disposición de las 16 alcaldías y del gobierno capitalino para trabajar de manera conjunta en beneficio de los habitantes de la ciudad y de los visitantes que llegarán durante el evento deportivo.