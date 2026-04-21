Brugada pide informes semanales de búsqueda tras el caso Edith Guadalupe y los hallazgos en Tláhuac

Brugada pidió informes semanales de búsqueda de desaparecidos tras las irregularidades del caso Edith Guadalupe y hallazgos en humedales de Tláhuac.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, pidió al comisionado de Búsqueda de Personas, Luis Gómez Negrete, informar cada semana sobre las búsquedas realizadas en la capital, luego de las irregularidades denunciadas por la familia de Edith Guadalupe y de los reclamos de madres buscadoras por fallas en los trabajos realizados en Tláhuac.}

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“Creo que cada semana tendrías que estar informando las búsquedas que se hacen de manera generalizada”, dijo en conferencia de prensa, al considerar que el caso de Edith Guadalupe y los señalamientos de colectivos obligan a transparentar la actuación de las instituciones encargadas de localizar personas desaparecidas.

Brugada Molina consideró además necesario que la información se dé a conocer junto con las madres buscadoras y colectivos de familiares. “Sí es bueno que se informe y que se informe junto con ellas”, afirmó.

La jefa de Gobierno confirmó que tres personas ya fueron separadas de sus cargos mientras avanzan las investigaciones. “No podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esa manera“, dijo, indicando que no se tolerarán actos de negligencia, corrupción o irregularidades en casos de personas desaparecidas.

Colectivos de madres buscadoras volvieron a señalar deficiencias en los trabajos realizados por autoridades en distintos puntos de búsqueda. Uno de los casos ocurrió en los humedales de Tláhuac, donde familiares denunciaron que, tras una primera revisión realizada por peritos, todavía fueron encontrados restos óseos en tierra que supuestamente ya había sido analizada.

Las madres buscadoras señalaron además falta de personal especializado, equipo insuficiente y deficiencias en las cribas utilizadas durante los trabajos.

El comisionado Luis Gómez Negrete reconoció que las familias solicitaron la intervención de un grupo forense especializado, creado en noviembre de 2025 para intervenir en casos complejos. Ese grupo está integrado por especialistas de la Comisión de Búsqueda, de la Fiscalía capitalina y del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial.

A petición de las madres buscadoras, ese equipo comenzó a repetir el cribado y revisar nuevamente el terreno en la zona de los humedales. Gómez Negrete señaló que los trabajos continúan y que todavía no es posible determinar de manera definitiva el alcance de los hallazgos hasta que concluya el procesamiento completo del sitio.

Brugada Molina afirmó que el gobierno capitalino destinará todos los recursos que sean necesarios para fortalecer las labores de búsqueda e identificación, e instruyó a que exista mayor vigilancia sobre la actuación de las instituciones encargadas de atender denuncias de desaparición.

La jefa de Gobierno reconoció la labor de las madres buscadoras y colectivos de familiares, cuya presión y participación, dijo, “han sido fundamentales para detectar fallas y exigir que las investigaciones no se detengan”.

Finalmente, insistió en que ninguna irregularidad, negligencia o acto de corrupción puede ser tolerado en casos relacionados con personas desaparecidas.