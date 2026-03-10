La jefa de Gobierno afirmó que la CDMX no puede reducir sola las emisiones de ozono y planteó coordinar acciones con el Estado de México y la Federación

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la Ciudad de México no puede seguir sola en el combate a la contaminación y sostuvo que la reducción de las emisiones de ozono requiere una estrategia metropolitana con el Estado de México y la Federación.

Adelantó que su administración presentará una agenda ambiental y que participará en la reunión con autoridades mexiquenses y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en cuanto sean convocados.

En conferencia de prensa, Brugada Molina señaló que las acciones para disminuir el ozono “se van a lograr con mayor envergadura con acciones metropolitanas“, por lo que consideró que existen condiciones políticas y sociales para construir un programa conjunto que permita reducir emisiones contaminantes y atender de manera regional el problema ambiental.

Agregó que el problema de la contaminación obliga a avanzar hacia un programa metropolitano y reiteró que la Ciudad de México dará a conocer próximamente la agenda que prepara sobre este tema. También sostuvo que su gobierno se mantendrá atento a la convocatoria para participar en el encuentro con autoridades federales y del Estado de México.

Brugada Molina confió en que de esa reunión surjan acuerdos importantes entre la Ciudad de México, el Estado de México y la autoridad ambiental federal, con una agenda medioambiental enfocada en la reducción de emisiones contaminantes y en lograr avances frente a la contaminación en la zona metropolitana.