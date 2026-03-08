Reconoció que, pese a los avances en materia de derechos, aún persisten pendientes para alcanzar una justicia plena para las mujeres

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se comprometió a fortalecer las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres, entre ellas la ampliación de servicios de cuidado, la creación de una defensoría jurídica especializada y el acceso universal a estudios para la detección de cáncer de mama.

Al encabezar el evento “Siempre Vivas” en el Zócalo capitalino con motivo del Día Internacional de la Mujer, la mandataria capitalina afirmó que el 8 de marzo es una fecha de memoria, lucha y reivindicación, que permite evaluar los avances y pendientes en la búsqueda de la igualdad. Señaló que no se trata de un día de felicitación, sino de reflexión sobre las acciones necesarias para continuar ampliando los derechos de las mujeres.

Señaló que, pese a los avances alcanzados en materia de derechos, aún existen pendientes para lograr justicia plena para las mujeres. En ese contexto, afirmó que México vive un momento histórico al contar con una mujer como presidenta de la República, lo que representa un cambio de época tras más de 200 años de vida republicana.

Brugada Molina recordó que hace más de un siglo mujeres obreras tomaron las calles para exigir jornadas laborales más cortas, salarios justos y condiciones dignas de trabajo, movilizaciones que marcaron el inicio de las luchas organizadas por la igualdad.

Posteriormente, indicó, se propuso establecer un día para visibilizar la lucha por el derecho al voto, la igualdad laboral y la participación política, lo que derivó en el reconocimiento del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer por parte de la Organización de las Naciones Unidas en 1975.

Por ello, aseguró que la Ciudad de México se asume como una ciudad con pensamiento feminista, de derechos y libertades, y como la capital de la igualdad, por lo que su administración impulsa diversas acciones para garantizar los derechos de las mujeres.

Entre ellas destacó la llamada revolución de los cuidados, que contempla la construcción de las Casas de las Tres R, espacios que contarán con casas de día, centros de rehabilitación, lavanderías populares, comedores y espacios de descanso, con el objetivo de aliviar la sobrecarga histórica de las tareas de cuidado que han recaído principalmente en las mujeres.

También informó que el gobierno capitalino proyecta construir 300 centros de cuidado y desarrollo infantil hacia 2030, con espacios seguros y de calidad para niñas y niños.

Asimismo, anunció que la Ciudad de México buscará convertirse en la primera entidad federativa del país en establecer en su Constitución el objetivo de erradicar la división sexual del trabajo.

En materia de programas sociales, señaló que la ciudad impulsa diversas acciones dirigidas a las mujeres, entre ellas los programas Mujeres Cuidadoras, Mujeres Sanas, Infancias Protegidas y Desde la Cuna.

En materia de seguridad, indicó que en la capital se han construido 334 kilómetros de caminos de mujeres libres y seguras con mejor iluminación en el espacio público, como parte de una estrategia dirigida a fortalecer la seguridad de niñas y mujeres. Añadió que se mantiene la alerta de género con 14 acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y que el gobierno de la ciudad no descansará mientras exista una sola niña o mujer que sufra violencia.

Brugada Molina informó que el delito de feminicidio ha registrado una reducción de 35 por ciento en la ciudad y señaló que en 95 por ciento de los casos se han girado órdenes de aprehensión contra los responsables.

La mandataria capitalina anunció también la creación de la Defensoría Jurídica de las Mujeres, con el propósito de brindar acompañamiento legal especializado, además de reformas legislativas aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México para incrementar las sanciones contra la violencia feminicida, la violencia familiar, el abuso sexual, el acoso sexual y el acoso sexual digital.

En materia de salud, señaló que el gobierno capitalino busca avanzar hacia la universalización de los estudios para la detección de cáncer de mama y que se instalarán 100 espacios de atención específica para la salud de las mujeres en distintos puntos de la ciudad.

Sostuvo que la Ciudad de México continuará impulsando políticas públicas orientadas a garantizar los derechos y libertades de las mujeres y afirmó que frente a los intentos de retroceso en los derechos de las mujeres se mantendrá la defensa de los avances alcanzados por lo que aseguró que no habrá ni un paso atrás en los derechos de las mujeres y que la lucha por la igualdad debe mantenerse fuerte y organizada para garantizar que las mujeres vivan siempre libres, siempre vivas y con igualdad de derechos.