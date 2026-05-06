La jefa de Gobierno rechazó los discursos en torno a la conquista española y afirmó que existe una ofensiva de la ultraderecha internacional dirigida contra los gobiernos de transformación

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina aseguró que la derecha en México está “democrática y moralmente derrotada” y acusó que sectores de la ultraderecha internacional buscan frenar el proceso de transformación del país, luego de ser cuestionada sobre la visita a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los discursos emitidos durante un acto realizado en el Frontón México.

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Afirmó, en conferencia de prensa, que el movimiento encabezado por Morena representa una alternativa política que ha generado interés fuera del país y sostuvo que existe una ofensiva internacional contra los gobiernos de transformación.

“Tenemos una derecha nacional democrática y moralmente derrotada, que ha coincidido también con intereses extranjeros, y por otro lado tenemos una ultraderecha internacional que busca frenar la transformación de nuestro país”.

Brugada Molina afirmó que el gobierno de la transformación “ha sido inspiración para millones de personas en el mundo” y defendió el papel de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas en la vida pública nacional.

“Para nosotros los pueblos originarios y la cultura indígena son la reserva moral que tenemos en este país”.

Por lo anterior, rechazó los posicionamientos que minimizan los efectos de la conquista española y calificó como grave que en pleno siglo XXI persistan discursos que, dijo, pretenden negar el genocidio y la violencia ocurridos durante ese periodo histórico.

“Me parece muy grave que en pleno siglo XXI vengan aquí a decirnos que lo que pasó no pasó y que todo lo que pudo haber acontecido en el periodo de la conquista hoy traten de desaparecerlo”, señaló.

Añadió que quienes sostienen esas posturas mantienen una visión “racista y clasista” que no comparte la mayoría de la población de la Ciudad de México.

“Rechazamos totalmente lo que sucedió, los comentarios y la visión que se tiene”, afirmó Brugada Molina, al señalar que, aunque recibió invitaciones relacionadas con ese encuentro, no habría asistido a un evento con ese tipo de posicionamientos.