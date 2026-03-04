La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una meta de cero perros en situación de calle o abandono y presentó un plan integral de bienestar animal que contempla 150 mil esterilizaciones, 150 mil desparasitaciones y 150 mil vacunaciones gratuitas durante 2026, para un total de 450 mil servicios de salud animal en el año.

Durante el arranque de la Mega Jornada de Esterilización Canina y Felina en Tláhuac, informó que en 2025 se realizaron 65 mil esterilizaciones gratuitas en las 16 jurisdicciones sanitarias de la capital y que para 2026 la meta se incrementará a 150 mil. Para alcanzar ese objetivo, el gobierno contará con 25 quirófanos móviles que recorrerán el territorio para ampliar la cobertura.

Señaló que el 62 por ciento de las familias en la Ciudad de México tiene al menos una mascota, lo que implica la presencia de millones de animales de compañía en la capital. Indicó que el bienestar animal es una obligación constitucional, ya que los animales son reconocidos como seres sintientes en la Constitución local.

Como parte de la estrategia, Brugada Molina anunció el fortalecimiento del Hospital Veterinario ubicado en Iztapalapa y la construcción de un segundo hospital veterinario el próximo año. Además, se construirán 100 clínicas veterinarias gratuitas en la ciudad; 14 ya están en proceso y 16 más están programadas para este año, lo que permitirá contar con 30 clínicas en operación entre 2025 y 2026, prácticamente dos por alcaldía.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, el plan también contempla la construcción de 200 parques para perros en toda la ciudad, de los cuales 40 se desarrollarán entre 2025 y 2026, la mayoría desde cero o mediante rehabilitación de espacios existentes. Asimismo, se proyecta la creación de un albergue con capacidad para 500 animales rescatados en situación de calle o maltrato.

Además, el gobierno capitalino prevé la creación de un fondo de apoyo para albergues que actualmente operan organizaciones de la sociedad civil y personas que rescatan animales, con el objetivo de fortalecer su capacidad para atender y resguardar a perros y gatos abandonados.

Como parte de la estrategia para reducir el abandono, también se impulsa el Registro Único de Animales de Compañía, mediante el cual se busca identificar a los animales que viven en la ciudad y promover la tutela responsable. Actualmente el padrón pasó de 100 mil registros heredados de la administración anterior a casi 300 mil.

En materia de rescate animal, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que el año pasado se rescataron más de 2 mil animales lesionados o víctimas de maltrato, los cuales posteriormente fueron atendidos, esterilizados, vacunados y canalizados a procesos de adopción.

La secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que la esterilización forma parte de la estrategia de prevención y control de enfermedades zoonóticas, ya que contribuye a evitar la sobrepoblación de animales en la calle, el abandono, las mordeduras y enfermedades como la rabia.

Brugada Molina sostuvo que la sobrepoblación de perros y gatos en la vía pública no ocurre de manera espontánea, sino que está vinculada al abandono y a la falta de esterilización, por lo que reiteró el llamado a promover la tutela responsable, la vacunación, la desparasitación periódica y la adopción para evitar que más animales terminen en situación de calle.