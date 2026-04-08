Bruno Aloi regresa a España para prepararse

Se meterá al campo bravo en distintas ganaderías, previo a su debut en la Feria de Aguascalientes

Bruno Aloi viajó a España con la finalidad de dar continuidad a la preparación que viene haciendo para sus próximos compromisos, y luego de haber toreado en la actual Feria del Caballo de Texcoco, donde la espada le impidió el triunfo con el primer toro de su lote, un ejemplar de Vistahermosa que fue muy exigente.

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El lunes pasado acudió a consulta médica para ser revisado de los diversos golpes contusos que tenía, como consecuencia de la fuerte voltereta que le dio este ejemplar, y se descartó la posibilidad de una cornada cerrada en la parte interna del muslo derecho, donde tiene un amplio hematoma. El doctor le recetó desinflamatorios y analgésicos, y un par de días más de descanso.

En esta nueva etapa en España, Bruno estará en el campo y tiene en sus planes torear varios toros a puerta cerrada, previo a su debut en la Feria de Aguascalientes, donde está anunciado en la penúltima corrida del serial, programada el sábado 9 de mayo.

Una vez concluido este compromiso, volverá a viajar a España para afrontar la última etapa de su concentración de cara a su confirmación de alternativa en la plaza de Las Ventas de Madrid, prevista para el jueves 28 de mayo en la Feria de San Isidro.