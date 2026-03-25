Bruno Aloi regresa a Texcoco

Bruno Aloi volverá a torear en la plaza “Silverio Pérez” de Texcoco el próximo sábado 28 de marzo, para presentarse como matador de toros, en el marco de la Feria Internacional del Caballo, donde hará el paseíllo al lado de Ernesto Javier “Calita” y Arturo Gilio, para lidiar un encierro de la ganadería de Vistahermosa, en punto de las 16:30 horas.

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De esta manera, Aloi regresa a este coso vecino de la Ciudad de México, luego de haber toreado hace dos años, en la novillada que se celebró el 23 de marzo de 2024. Esa tarde compartió cartel con Eduardo Neyra, César Pacheco y el español Jorge Molina, y sufrió un revés al dejarse vivo a un novillo, según recuerda:

“De Texcoco tengo un recuerdo agridulce, pues en mi debut como novillero en esta plaza estuve mal con la espada, y el primero de mi lote se me fue vivo, algo que sólo me había ocurrido una vez. El novillo fue complicado y se puso difícil para perfilarme y poder entrar a matar. Por fortuna, y gracias a que el otro novillo fue bueno, pude cortar una oreja y sacarme la espina.

“Espero que el cartel del próximo sábado despierte el interés de los aficionados de la capital y de los alrededores, ya que está muy equilibrado con la presencia de tres toreros de distintas generaciones. De hecho, será la primera ocasión que voy a torear con Calita y Arturo Gilio, por lo que estoy motivado y con ganas de mostrarme“, comentó Bruno.

Desde su última corrida en México, el reciente 1 de marzo en la plaza “Nuevo Progreso” de Guadalajara, Bruno viajó a España, donde ha estado preparándose en distintas ganaderías.