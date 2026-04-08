BTS en México 2026: ¿se liberarán boletos para conciertos en CDMX?

Los conciertos de BTS en CDMX se agotaron en minutos, pero surge la duda sobre una posible liberación de boletos.

La euforia por el regreso de BTS a México ha dejado a miles de fans sin entrada, luego de que los boletos para sus conciertos en la capital se agotaran en cuestión de minutos. Sin embargo, una reciente polémica internacional ha encendido la esperanza de que puedan liberarse más accesos.

Las tres presentaciones del grupo surcoreano están programadas en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, pero actualmente aparecen como “sin disponibilidad” en las plataformas oficiales de venta.

Una demanda histórica en CDMX

El fenómeno global de BTS ha quedado nuevamente demostrado en la capital mexicana, considerada como una de las ciudades con mayor número de reproducciones del grupo a nivel mundial.

La comunidad de fans, conocida como ARMY, ha sido clave en este impacto, mostrando una fidelidad que convirtió la venta de boletos en una auténtica carrera contra el tiempo.

Polémica en la venta y presión de fans

Previo a la venta, seguidores denunciaron posibles precios elevados e irregularidades en el proceso, lo que derivó en quejas colectivas y presión hacia la promotora OCESA.

Incluso, la Procuraduría Federal del Consumidor intervino para supervisar el proceso y garantizar condiciones más justas para los compradores en México.

¿Se liberarán boletos en México?

La posibilidad surge luego de que se detectaran irregularidades en la venta de entradas en países como Estados Unidos y Canadá, donde sí se anunció una liberación de boletos tras una revisión.

No obstante, OCESA aclaró que en México no se encontraron fallas en el proceso, por lo que hasta ahora no existe confirmación oficial de que se pongan a la venta nuevos boletos.

Aunque no hay anuncios concretos, especialistas recomiendan a los fans mantenerse atentos a canales oficiales como Ticketmaster, ya que en ocasiones pueden liberarse entradas por cancelaciones o ajustes logísticos.

Por ahora, la posibilidad de conseguir boletos para BTS en la CDMX sigue siendo incierta, pero no completamente descartada.