BTS llegará a CDMX con el World Tour ‘Arirang’. Conoce el setlist oficial, las canciones sorpresa y lo que prepara la banda en México

La llegada de BTS a México sigue causando furor entre el ARMY luego de su visita a Palacio Nacional y la polémica alrededor de la venta oficial de mercancía. Ahora, la expectativa se concentra en los conciertos que el grupo de K-pop ofrecerá en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

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Las personas que consiguieron boletos para las presentaciones del BTS World Tour ‘Arirang’ ya comenzaron a prepararse para cantar cada tema del concierto. El espectáculo está dividido en dos actos y un encore, con un repertorio de aproximadamente 23 canciones.

¿Cuál es el setlist de BTS?

El show arranca con varios de los temas más populares de la agrupación surcoreana. En el primer bloque destacan canciones como “Run BTS”, “FAKE LOVE”, “Like Animals”, “SWIM” y “Merry Go Round”, que han sido coreadas por miles de fans en Corea, Japón y Estados Unidos.

El segundo acto incluye algunos de sus mayores éxitos

Para la segunda parte del concierto, BTS interpreta canciones de alto impacto como “Not Today”, “MIC Drop”, “Fire” e “IDOL”, temas que suelen encender al público por su energía y coreografías.

Butter y Dynamite encabezan el encore

En el encore, el grupo interpreta algunos de sus mayores éxitos globales como “Butter” y “Dynamite”, además de dos canciones sorpresa que cambian en cada presentación. El cierre habitual llega con los temas “Please” e “Into the Sun”.

Fans especulan con canciones sorpresa para México

Entre las canciones sorpresa que BTS ya ha interpretado en otras fechas aparecen temas como “Spring Day”, “DNA”, “Boy With Luv” y “Life Goes On”. Sin embargo, muchos fans mexicanos esperan escuchar “Airplane pt.2”, canción que menciona a la Ciudad de México y hace referencia al mariachi mexicano.

Esto estará prohibido en los conciertos de BTS en CDMX

Las presentaciones de BTS se realizarán los días 7, 9 y 10 de mayo y contarán con estrictas medidas de seguridad. El recinto prohibirá acampar, ingresar bebidas alcohólicas, cigarros electrónicos, cámaras profesionales, sombrillas y casas de campaña.

En cambio, sí estarán permitidos los lightsticks oficiales, peluches, cartulinas pequeñas y mochilas compactas. Además, Ocesa informó que el acceso VIP abrirá a las 15:00 horas y las puertas generales a las 16:30 horas.