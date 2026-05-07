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BTS en México: 50 mil fans llenan el Zócalo tras histórico saludo desde Palacio Nacional

Tras horas de espera bajo altas temperaturas, la multitud estalló en gritos y aplausos cuando el grupo surcoreano salió al balcón



La “BTS-manía” alcanzó un nivel sin precedentes este miércoles en el corazón del país. Cerca de 50,000 personas se congregaron en la Plaza de la Constitución para presenciar un momento histórico: la aparición de los siete integrantes de BTS en el balcón principal de Palacio Nacional.

Un “Hola México” que desató la euforia

Tras horas de espera bajo altas temperaturas, la multitud estalló en gritos y aplausos cuando el grupo surcoreano salió al balcón. El momento cumbre ocurrió cuando uno de los miembros tomó el micrófono para dirigirse directamente a sus seguidores en español:

“Hola México. We are BTS. Muchas gracias (…) Te amo, te quiero muchas gracias”.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó que, pese a la movilización masiva, la jornada concluyó sin incidentes gracias a un operativo interinstitucional que incluyó cuerpos de emergencia y seguridad.

Encuentro diplomático con la presidenta Sheinbaum

Dentro del recinto, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió formalmente a la agrupación. A través de sus redes sociales, la mandataria compartió fotografías del encuentro y destacó la importancia cultural de la visita:

  • El mensaje: “Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, publicó Sheinbaum.
  • La gestión: La visita fue coordinada con el apoyo de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y gestiones con el gobierno de Corea del Sur.
  • Contexto: Durante su conferencia matutina, la presidenta resaltó que las letras de BTS promueven mensajes de paz, amistad y amor, conectando profundamente con la juventud mexicana.