Tras horas de espera bajo altas temperaturas, la multitud estalló en gritos y aplausos cuando el grupo surcoreano salió al balcón

La “BTS-manía” alcanzó un nivel sin precedentes este miércoles en el corazón del país. Cerca de 50,000 personas se congregaron en la Plaza de la Constitución para presenciar un momento histórico: la aparición de los siete integrantes de BTS en el balcón principal de Palacio Nacional.

Un “Hola México” que desató la euforia

Tras horas de espera bajo altas temperaturas, la multitud estalló en gritos y aplausos cuando el grupo surcoreano salió al balcón. El momento cumbre ocurrió cuando uno de los miembros tomó el micrófono para dirigirse directamente a sus seguidores en español:

“Hola México. We are BTS. Muchas gracias (…) Te amo, te quiero muchas gracias”.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB informa que tras el anuncio realizado en la Mañanera del Pueblo por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la visita de la banda BTS a Palacio Nacional, se registró una afluencia de 50 mil personas en el #Zócalo capitalino. pic.twitter.com/yycbLIcdb8 — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) May 7, 2026

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó que, pese a la movilización masiva, la jornada concluyó sin incidentes gracias a un operativo interinstitucional que incluyó cuerpos de emergencia y seguridad.

Encuentro diplomático con la presidenta Sheinbaum

Dentro del recinto, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió formalmente a la agrupación. A través de sus redes sociales, la mandataria compartió fotografías del encuentro y destacó la importancia cultural de la visita:

El mensaje: “Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, publicó Sheinbaum.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

La gestión: La visita fue coordinada con el apoyo de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y gestiones con el gobierno de Corea del Sur.

Con una hermosa sencillez BTS saludó a su “A.R.M.Y” y a cerca de 50 mil personas que se congregaron en el zócalo para saludarles. Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz… pic.twitter.com/CS0dTOYqJ4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

Contexto: Durante su conferencia matutina, la presidenta resaltó que las letras de BTS promueven mensajes de paz, amistad y amor, conectando profundamente con la juventud mexicana.