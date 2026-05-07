BTS volverá a México en 2027: Sheinbaum anuncia regreso del grupo surcoreano

La mandataria difundió imágenes de la visita del miércoles en Palacio Nacional y afirmó que cerca de 50 mil personas acudieron al Zócalo

Luego de presentar un video de la visita el grupo surcoreano BTS a Palacio Nacional, donde integrantes de la agrupación saludaron desde un balcón a miles de seguidores reunidos en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los integrantes de esa agrupación regresarán a México en 2027.

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Sheinbaum afirmó que alrededor de 50 mil integrantes del fandom conocido como ARMY acudieron a la Plaza de la Constitución para presenciar la aparición del grupo. La presidenta presentó imágenes del momento y señaló que la visita provocó una alta concentración de jóvenes y seguidores de la agrupación coreana en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Les tengo una muy buena noticia para todo el ARMY de BTS y para todas y los jóvenes de México”, expresó la mandataria durante la transmisión oficial. En el video difundido desde Palacio Nacional, Sheinbaum planteó públicamente al grupo la posibilidad de regresar al país el próximo año. La grabación muestra la respuesta afirmativa de los integrantes de la banda.

La presidenta indicó que la agenda internacional de BTS depende directamente de decisiones del propio grupo. También aseguró que integrantes de la agrupación expresaron que “México tiene una energía que no tiene ningún otro lugar del mundo”. La declaración ocurrió durante la visita privada que sostuvieron con autoridades mexicanas en Palacio Nacional.

Sheinbaum agradeció públicamente al presidente de Corea del Sur por facilitar la visita de la agrupación y afirmó que enviará una carta en los próximos días. La mandataria sostuvo que el encuentro formó parte de un intercambio cultural y destacó la respuesta del público mexicano ante la presencia de la banda surcoreana.

La visita del miércoles marcó la primera aparición pública de BTS en México durante 2026. El grupo salió al balcón principal de Palacio Nacional y saludó a las personas congregadas en el Zócalo.

La presidenta afirmó que el encuentro permitió “un momento de júbilo” para miles de jóvenes mexicanos y vinculó las canciones del grupo con mensajes de inclusión y cultura de paz.