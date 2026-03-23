Busca IECM que más chilangos en el exterior participen en consultas ciudadanas

La Ciudad de México es la tercera entidad en el país con mayor cantidad de credenciales para votar con fotografía del extranjero

Consejeros y consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) se reunieron con líderes y lideresas de la comunidad migrante para fortalecer y estrechar lazos de cooperación, de cara a las consultas ciudadanas de este año, en que se realizará la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, y la elección de Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) 2026.

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Las consejeras electorales Cecilia Aída Hernández Cruz y María de los Ángeles Gil Sánchez, junto con el consejero electoral Ernesto Ramos Mega, sostuvieron una reunión de trabajo con líderes y lideresas migrantes residentes en el extranjero.

Y es que, la Ciudad de México es la tercera entidad en el país con mayor cantidad de credenciales para votar con fotografía desde el extranjero, requisito indispensable para que las y los chilangos residentes en el extranjero puedan seguir participando e incidiendo en la vida pública y la toma de decisiones de la capital.

En este marco, el IECM refrendó su compromiso por mantener un diálogo cercano con la comunidad migrante en EUA, a fin de que conozca los mecanismos previstos en la ley y que puedan participar en los dos ejercicios organizados para este año.

En su intervención, la consejera María de los Ángeles Gil Sánchez, presidenta de la Comisión Provisional de Votos Anticipados, celebró la realización de este tipo de encuentros en beneficio de la comunidad migrante en EUA y destacó la importancia de informar directamente a los distintos liderazgos migrantes sobre los ejercicios que el IECM realiza y la manera en que la diáspora chilanga puede participar.

“Lo que queremos es dialogar con ustedes para que más chilangas y chilangos en el extranjero conozcan de nuestros mecanismos de participación ciudadana, que sepan que su opinión es importante para nosotros, que en el Instituto estamos trabajando para que puedan seguir ejerciendo este derecho que tienen y, sobre todo, que pueden seguir incidiendo en aspectos relevantes de nuestra querida capital”, apuntó.

Por su parte, la consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz, presidenta de la Comisión Provisional de Vinculación Institucional, explicó que la estrategia de vinculación con la ciudadanía residente en el extranjero forma parte de un plan trianual que busca mantener una relación permanente. Destacó que, en este marco, la prioridad es promover la participación desde el extranjero en la Elección de las COPACO 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

Asimismo, Hernández Cruz señaló que uno de los avances más relevantes fue permitir que las personas residentes en el extranjero logren incidir en la unidad territorial con la que mantienen vínculo o arraigo en la Ciudad de México, aun cuando su credencial haya sido tramitada en un consulado. Convocó a fortalecer la difusión de estos ejercicios a través de liderazgos migrantes, organizaciones y redes estratégicas para incrementar la presentación de proyectos y la emisión de opiniones desde el exterior.

Las y los representantes de liderazgos migrantes señalaron la necesidad de reforzar los mensajes de difusión de los ejercicios que se celebrarán este año, ya que ello permitirá incrementar la participación de las y los chilangos que residen en otro país, lo que contribuirá a reforzar su sentido de pertenencia a la Ciudad de México.