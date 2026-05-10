Busca México fortalecer soberanía sanitaria con cooperación bilateral con Canadá: Secretaría de Economía

Las Secretarías de Economía y de Salud, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lograron siete memorandos de entendimiento (MOU) para el fortalecimiento del sector farmacéutico y de dispositivos médicos, con firmas como Apotex Inc., Biotec Canada, MedCockpit Inc. y HealthEMe, así como organizaciones mexicanas como CANIFARMA, AMELAF, TIMSER, Neolpharma México y el Consorcio Mexicano de Hospitales.

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De esta forma, señaló Economía, se logró establecer una agenda estratégica orientada a profundizar la cooperación bilateral con Canadá en sectores clave para el desarrollo económico del país, así como el de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos.

Como parte de la misión comercial a Canadá, que encabezó el titular de Economía, Marcelo Ebrard, la semana pasada, se dijo que la agenda forma parte de una estrategia integral del Gobierno de México para fortalecer la capacidad productiva nacional en salud, diversificar las cadenas de suministro y posicionar al país como un socio confiable en América del Norte.

Se informó que, a través del diálogo con autoridades canadienses, empresas líderes y centros de investigación, se identificaron oportunidades concretas para detonar inversiones, ampliar la transferencia tecnológica y acelerar la innovación en el sector.

Economía señaló que los acuerdos están enfocados en el desarrollo de manufactura farmacéutica avanzada, la producción de ingredientes farmacéuticos activos (APIs), la digitalización de servicios de salud —incluida la patología digital— y la implementación de soluciones innovadoras para enfermedades crónicas y salud mental.

“Estos instrumentos permitirán fortalecer la proveeduría estratégica, impulsar la relocalización de cadenas productivas y fomentar la integración de México en ecosistemas globales de innovación, generando condiciones para incrementar la inversión extranjera, desarrollar infraestructura especializada y consolidar clústeres industriales en el sector salud”, subrayó la dependencia que encabeza Ebrard Casaubon.

Los acuerdos contemplan el impulso a proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación, así como programas de formación de talento altamente especializado, con el objetivo de cerrar brechas de capacidades y responder a las necesidades actuales y futuras del sistema de salud.

Economía aseveró que estas acciones se alinean con los objetivos del Plan México, al fortalecer la industria nacional, promover la autosuficiencia en insumos para la salud y consolidar la soberanía sanitaria del país.

Además de que contribuyen al crecimiento económico sostenible mediante la generación de empleos especializados, la atracción de inversiones estratégicas y el desarrollo de capacidades tecnológicas de alto valor agregado.