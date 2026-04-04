Buscan frenar alzas de hasta 40% en seguros médicos para adultos mayores en México

La iniciativa plantea que las aseguradoras reconozcan la antigüedad al cambiar de compañía y prohíbe cancelar pólizas de forma unilateral, salvo por fraude o falta de pago

Las primas de seguros de gastos médicos mayores en México han aumentado entre 22% y 26% anual, mientras que para adultos mayores los incrementos pueden llegar hasta 40%.

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Ante este escenario, la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (PRI) presentó una iniciativa para limitar los aumentos, garantizar la antigüedad y evitar cancelaciones de pólizas.

El proyecto propone modificar la Ley sobre el Contrato de Seguro para establecer que las aseguradoras no podrán aumentar las primas por encima de un porcentaje máximo anual, definido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con base en criterios actuariales, inflación médica y sostenibilidad financiera.

La iniciativa justifica la medida por el encarecimiento de atención médica, medicamentos, hospitalización y tecnología, lo que ha provocado un alza sin precedentes en seguros privados.

En 2024, el sector reportó 13.9 millones de personas con seguros, pero el crecimiento contrasta con la dificultad de muchas familias para mantener su cobertura.

También propone la portabilidad de antigüedad entre aseguradoras, para que los usuarios no pierdan beneficios ni periodos de espera al cambiar de compañía.

Esto permitiría conservar derechos por enfermedades preexistentes sin tener que empezar desde cero.

Otro punto clave es la prohibición de cancelar pólizas a adultos mayores de forma unilateral, salvo en casos de fraude comprobado o falta de pago.

La legisladora advirtió que los adultos mayores enfrentan los aumentos más severos, con incrementos de hasta 40%, lo que afecta la economía familiar y pone en riesgo a personas con enfermedades.

Además, señaló que muchas personas no contratan seguros por falta de recursos o informalidad laboral, lo que dificulta pagar una póliza.

El proyecto busca fortalecer la regulación, evitar prácticas abusivas y ampliar la inclusión financiera, garantizando que los usuarios conserven sus beneficios acumulados.