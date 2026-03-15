Buscan integrar campañas de salud mental en escuelas públicas

El 32.5 por ciento de las personas de 12 años y más en México ha reconocido haberse sentido deprimida alguna vez en su vida y el 4.4 por ciento de la población adolescente reportó haberse hecho daño con la intención de quitarse la vida; ante este panorama de depresión, ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria entre jóvenes, la diputada por Morena, Celeste Mora Aguiluz, propuso reformar la Ley General de Salud para establecer campañas permanentes de promoción y atención a la salud mental en escuelas públicas de educación básica y media superior.

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La iniciativa plantea modificar el artículo 73 de la Ley General de Salud para establecer que la Secretaría de Salud, las instituciones del sector y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes, fomenten y apoyen de manera permanente la realización de campañas de promoción y atención a la salud mental en instituciones de educación pública básica y media superior.

Asimismo, propone cambios al artículo 74 Bis para precisar que la Secretaría de Salud deberá hacer explícitas las intervenciones prioritarias en materia de salud mental y adicciones, con enfoque de derechos humanos y bajo el principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar el acceso a acciones de prevención y atención.

La propuesta, turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, señala que entre los principales padecimientos mentales que afectan a la población adolescente se encuentran la ansiedad, la depresión y los trastornos de la conducta alimentaria, los cuales pueden derivar en problemas más graves, como la autolesión o el suicidio, cuando no se atienden de manera oportuna.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares, el 32.5 por ciento de las personas de 12 años y más ha reconocido haberse sentido deprimida alguna vez en su vida, una condición que en muchos casos se presenta desde la etapa escolar entre niñas, niños y adolescentes.

En materia de conductas suicidas, el 4.4 por ciento de la población adolescente reportó haberse provocado daño alguna vez con el objetivo de quitarse la vida y el 50.2 por ciento señaló haber intentado suicidarse en los últimos 12 meses, lo que evidencia que quienes enfrentan depresión, ansiedad u otros trastornos mentales se encuentran expuestos a un mayor riesgo.

La iniciativa también señala que estos padecimientos pueden afectar el desarrollo social y emocional de la población adolescente, por lo que se plantea establecer la obligación de integrar campañas de salud mental en las escuelas con el objetivo de contribuir al bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Celeste Mora Aguiluz indicó que su propuesta se vincula con la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, en la cual se estableció un plan de prevención, detección oportuna y tratamiento de la depresión en niñas, niños y adolescentes mediante la integración de una red de servicios de salud.

La legisladora señaló que la salud mental es un componente fundamental para el desarrollo de las personas, no sólo para atender trastornos o enfermedades, sino también para generar herramientas que permitan a niñas, niños y adolescentes construir relaciones sanas y desenvolverse de manera plena en la sociedad.