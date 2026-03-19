Cade Cunningham sufre colapso pulmonar y los Detroit Pistons pierden a su estrella por al menos dos semanas

Cade Cunningham estará de baja indefinidamente debido a un colapso pulmonar y sería reevaluado en un par de semanas. Mientras tanto, los Detroit Pistons se han sumergido en una encrucijada. La devastadora noticia sobre el problema que aqueja el base superestrella y candidato a MVP, golpea al equipo en el momento más crucial de la campaña, cuando la ilusión por competir por el campeonato estaba en su punto más alto.

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Los Playoffs de la NBA comienzan en un mes y los Pistons son el primer cabeza de serie de la Conferencia Este. Sin embargo, tienen una ventaja de solo tres juegos y medio sobre los Boston Celtics, segundos sembrados, con 14 juegos restantes antes de los partidos de este jueves por la noche. La ventaja es cómoda, pero la ausencia de su líder podría cambiar el panorama por completo.

El equipo anunció que el base All-Star ha sido diagnosticado con un neumotórax en el pulmón izquierdo, comúnmente conocido como colapso pulmonar. Esto lo marginará de un mínimo de ocho partidos. La noticia sacudió a una franquicia que había encontrado estabilidad después de años de reconstrucción.

Cunningham sufrió la lesión durante el partido del martes contra los Washington Wizards. El guardia de 24 años se lanzó por un balón suelto y chocó con un defensor a mitad del primer cuarto. Permaneció en el juego brevemente pero parecía incómodo antes de salir poco después.

Los Pistons inicialmente catalogaron la lesión como espasmos en la espalda, pero evaluaciones posteriores revelaron la condición pulmonar más grave. Según diversas versiones, la lesión se considera leve, por lo que hay optimismo de que Cunningham podría regresar antes del inicio de los Playoffs de la NBA el 18 de abril.

Aún así, el equipo procederá con cautela mientras monitorea su recuperación durante las próximas dos semanas. La salud del jugador es prioridad, aunque el tiempo apremia.

Detroit, con récord de 49-19, enfrenta el jueves el partido de vuelta contra Washington. La ausencia de Cunningham presenta un desafío significativo para un equipo de Pistons que ha dependido en gran medida de su producción durante su mejor temporada en casi dos décadas.

Cunningham promedia 24.5 puntos y 9.9 asistencias por partido, cifras que lo tienen en el segundo lugar en toda la NBA. Su rendimiento lo ha colocado firmemente en la conversación por el premio al Jugador Más Valioso de la liga. Solo un selecto grupo de jugadores en la historia de la NBA han alcanzado esos puntos de referencia estadísticos en una temporada completa, y Cunningham estaba en camino de convertirse en el primer jugador en la historia de la franquicia en lograrlo.

La lesión también podría afectar la elegibilidad de Cunningham para los honores de temporada. Ha aparecido en 61 juegos, justo por debajo del mínimo de 65 juegos requerido por la NBA para premios como MVP y reconocimiento All-NBA. Cada partido que se pierde lo aleja de esas distinciones individuales.

Por ahora, los Pistons deben navegar un tramo crucial de la temporada sin el capitán de su barco, principal creador de juego y catalizador ofensivo. Cómo respondan en ausencia de Cunningham podría moldear su posicionamiento y potencial de cara a la postemporada.