Cadillac confirma que Colton Herta participará en cuatro sesiones de entrenamientos: ¿peligra Checo Pérez? 

Cadillac ha confirmado que Colton Herta participará en cuatro sesiones de entrenamientos libres (FP1) con el equipo durante la temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto estadounidense comenzará con esta encomienda durante el Gran Premio de Barcelona de junio. No será un asiento de carrera, pero es el paso más firme que ha dado hasta ahora y el primer aviso para Checo Pérez y Valtteri Bottas.

LEE ADEMÁS: Fuga en ducto de Pemex provocó derrame en el Golfo de México y tres funcionarios son cesados

El estadounidense ya demostró su velocidad en la IndyCar. Ahora, el sueño de llegar a la máxima categoría es una cuestión de paciencia, oportunidades y, sobre todo, méritos. Con su participación en cuatro sesiones de entrenamientos libres 1, buscará alcanzar esa meta con el equipo que le ha dado una inmejorable oportunidad para dar ese salto a la élite del deporte motor.

“Estoy deseando ponerme al volante del coche del equipo Cadillac de Fórmula 1 por primera vez. Tengo muchas ganas de trabajar codo con codo con el equipo en un Gran Premio completo y estoy totalmente centrado en aprender de cada participación. Espero poder contribuir al fin de semana de carrera y ayudar al equipo, a Checo (Pérez) y a Valtteri (Bottas) en todo lo posible”, dijo el piloto, según el comunicado de la escudería.

Herta no llega en blanco. Esta temporada compite con Hitech TGR en la Fórmula 2, su primera incursión en la antesala de la F1. Y el inicio no pudo ser más prometedor, pues sumó puntos durante su primer fin de semana de carreras al terminar séptimo en la carrera principal del Gran Premio de Australia. No es un fenómeno mediático, no aún, pero es un piloto sólido, rápido y con hambre. Justo lo que Cadillac necesita en su temporada de debut.

“Colton es un talento excepcional, como lo ha demostrado no solo al forjar un impresionante currículum en la NTT IndyCar Series antes de unirse a nosotros, sino también con un excelente comienzo de temporada en la Fórmula 2. Completar las cuatro sesiones de entrenamientos libres 1 para jóvenes pilotos es un paso lógico en su rol de piloto de pruebas, y estoy deseando ver lo que puede aportar en términos de desarrollo y concentración”, declaró Graeme Lowdon, director del equipo.

Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac, cerró el anuncio con un espaldarazo que deja pocas dudas sobre la confianza que el equipo tiene en el joven piloto.

“Colton se ha ganado esta oportunidad a pulso. Estas sesiones son una valiosa oportunidad para que se integre en el equipo, desarrolle sus habilidades al volante y fuera de la pista, y aprenda cómo es un fin de semana de Gran Premiodesde dentro”, zanjó.

La Fórmula 1 regresa a la acción con el Gran Premio de Miami a principios de mayo, pero no pasará mucho tiempo hasta que los aficionados vean a Herta en acción en la parrilla. Barcelona será el escenario del primer examen. Y aunque el asiento de carrera aún no está asegurado, el sueño de Herta comienza a tornarse realidad.