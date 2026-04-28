Cadillac presenta un diseño inspirado en la bandera de EU para el auto de Checo Pérez en el GP de Miami, marcando su debut en casa en la Fórmula 1

Cadillac ha elegido una decoración especial para su debut en la Fórmula 1 como local en Estados Unidos. Los autos de Checo Pérez y Valtteri Bottas contarán con un diseño inspirado en las Barras y las Estrellas de la bandera estadounidense para el Gran Premio de Miami de este fin de semana, que enmarcará su primera carrera oficial en su país de origen.

LEE ADEMÁS: Tan cerca de ti, nace el amor: estreno, elenco y de qué trata la nueva telenovela con David Zepeda

El naciente equipo lleva tres carreras en su andadura en la máxima categoría del deporte motor, tras haber debutado en Australia después de años de trabajo y esfuerzo por parte de su propietario, TWG Motorsports, para entrar en este serial.

Con los veteranos Pérez y Bottas al volante, el equipo está en buenas manos para ascender en la parrilla en medio de la nueva era radical de la F1. Pero más allá de las buenas sensaciones en pista, Cadillac siempre se ha enorgullecido de exhibir su identidad estadounidense desde el principio. Y la decoración, presentada por la división de IA de TWG, es una clara muestra de ello.

No place like home 🇺🇸 pic.twitter.com/2iekJGhiwf — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 28, 2026

A partir de su diseño actual, se le han incorporado las Barras y Estrellas, con 50 estrellas —una por cada estado— incrustadas en el alerón delantero.

“La decoración especial del equipo Cadillac de Fórmula 1 para el Gran Premio de Miami es una extensión natural y transmite un mensaje claro y conciso. Es deliberada y segura”, declaró Cassidy Towriss, asesora principal de marca del equipo.

“Esta es nuestra primera carrera en casa, y para nosotros era importante que los aficionados reconocieran lo que ya conocen. Estoy deseando que el público lo vea en pista por primera vez. No hay lugar como el hogar”, abundó.

Los toques estadounidenses aportan un aire de patriotismo al GP de Miami, mismo que será particularmente especial al ser el primero en casa durante su temporada debut en la categoría reina del automovilismo mundial.

“Miami es un momento importante para el equipo, y estamos orgullosos de que nuestro nombre aparezca en el coche. Esta nueva decoración para la primera carrera americana es más que un simple diseño: es una declaración de identidad e intenciones. Celebra la herencia compartida de dos marcas estadounidenses que se unen, impulsadas por un afán incansable de superar los límites e innovar”, añadió el presidente de TGW AI, Drew Cukor.

“Esa sinergia es lo que hace que esta colaboración sea tan especial, y esta imagen corporativa es un claro reflejo de la ambición y el espíritu innovador que TWG AI aporta al equipo”, zanjó.

El coche se verá por primera vez el viernes en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) de 90 minutos de la Fórmula 1 en el Autódromo Internacional de Miami, en lo que será el segundo fin de semana de carreras sprint de la temporada.