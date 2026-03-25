Cae actividad económica del país en enero 0.9%: INEGI

La peor caída desde la crisis internacional en 2009 y se considera afectará al crecimiento del primer trimestre 2026

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de enero de este año, dado a conocer por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), arrancó peor de lo previsto, toda vez que cayó -0.92% mensual, con cifras ajustadas por estacionalidad, arrastrada por retrocesos en los tres sectores.

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Así, las actividades primarias (agropecuarios) cayeron 3.70%; las secundarias (industria), 1.09%, y las terciarias (comercio y servicios), 0.61%.

En el primer mes del año, se registró un crecimiento de 0.52% a tasa anual, con cifras ajustadas por estacionalidad, después del crecimiento de 2.27% anual en diciembre.

Con cifras originales, en enero la economía cayó -0.30% a tasa anual. Con datos del INEGI, este es el peor enero en 17 años, desde la crisis financiera global en enero de 2009, y la peor variación en 13 meses.

Cabe señalar que la caída en enero fue mucho mayor a la estimada, luego de que en su estimación oportuna publicada el viernes, el INEGI estimó una caída mensual de -0.2%.

Analistas consideran que con la fuerte caída de enero, la debilidad esperada para febrero y la alta volatilidad de marzo, regresan el fantasma de la recesión para el primer trimestre, que ya se había alejado al concluir 2025.

Los economistas Iván Arias y Rodolfo Ostalaza, del área de Estudios Económicos de Grupo Financiero Banamex, estiman un ligero retroceso trimestral para el PIB del primer trimestre de 2026 y crecimientos continuos en los trimestres restantes del año, con un crecimiento acumulado para 2026 de 1.6%, con lo que este indicador acumularía 3 años consecutivos por debajo de su promedio del periodo 2000-2018 de 1.9%.

Agregan que la mejoría respecto a 2025 estaría apoyada en una recuperación de la inversión, un fortalecimiento del consumo y un dinamismo sostenido de las exportaciones. “Si bien estimamos en nuestro escenario central que los efectos del conflicto en Medio Oriente sobre la economía mexicana serían muy limitados, este factor implica riesgos a la baja”.

Por su parte, en un análisis del área de Servicios Financieros de Grupo Coppel, encabezado por el economista en Jefe, Arturo Vieyra, se considera que la actividad económica decepciona tras los resultados de enero, y agregó que “se perfila un trimestre con balance negativo”.

No obstante, “anticipa una trayectoria de recuperación gradual, principalmente en la segunda parte del año. Una revisión favorable del T-MEC y la consolidación de los programas de inversión público-privados impulsados por el gobierno serán factores clave para apuntalar el crecimiento en 2026”, puntualizó el análisis de Vieyra y el economista Eduardo Valle.