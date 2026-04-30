Cae crecimiento de la economía mexicana en el primer trimestre de 2026 a -0.8%: INEGI

Algunos analistas bajan estimación de crecimiento hasta 1.0%, pero otros la mantienen para 1.8% al concluir el año

En el primer trimestre de este año, la economía mexicana habría caído 0.8%, con cifras desestacionalizadas, de acuerdo con la estimación oportuna que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y que destaca luego de la expansión que se observó de 0.9% registrada en el cuatro trimestre de 2025.

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Caída generalizada en sectores productivos

El declive estaría siendo como consecuencia de disminuciones trimestrales generalizadas, esto es, de 1.4% en el sector primario (agroindustria); de 1.1% en el sector secundario (producción industrial, en especial la manufactura) y de 0.6% en el terciario (servicios, turismo).

Los datos también implicarían que en marzo pasado, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) retrocedió alrededor de 0.1% mensual, tras el crecimiento de 0.1% de febrero de esta anualidad.

A tasa anual con series originales, el PIB creció 0.1% en el primer trimestre de este año, visiblemente mucho menor al cuarto trimestre de 2025 que fue de 1.8 por ciento.

Reacciones de analistas y bancos

Analistas de varios grupos financieros señalaron que con estos datos se confirma la “debilidad de la economía mexicana”, no obstante que algunos consideran que en el segundo semestre se tendrá un impulso para alcanzar un crecimiento de 1.8%, pero otros consideran que el producto interno bruto no crecerá más allá de 1.0 por ciento.

BBVA México confirmó con los números dados a conocer este jueves, la debilidad de la economía y negó que esté estancada, “es una economía de muy bajo crecimiento”, dijo Carlos Serrano, economista en Jefe del principal banco en el país, pero sostiene su previsión de que el crecimiento de la economía alcanzará el 1.8 por ciento.

Mientras que el director general de BBVA México, Eduardo Osuna reiteró que el bajo crecimiento que observa la economía en el primer cuarto de este año se debe a la baja inversión, la incertidumbre por el resultado de la renegociación del T-MEC y factores de inseguridad que detienen proyectos.

En conferencia de prensa, agregó que la expectativa que sigue generando el aterrizaje de la reforma judicial está deteniendo las decisiones de inversión de los empresarios.

“Los empresarios mexicanos es lo que nos dicen, por un lado, seguridad y por otro lado, la evolución de la reforma del Poder Judicial, que también tiene que ver con la indefensión que pueden tener los empresarios; entonces eso es lo que está haciendo que el empresario nacional, que no necesariamente exporta, que son la mayoría, esté esperando a ver qué ocurre con estos temas”, subrayó.

En tanto, Carlos Serrano advirtió que el deterioro en la actividad económica complica directamente la trayectoria de las finanzas públicas, poniendo en riesgo las metas fiscales planteadas por la Secretaría de Hacienda, toda vez que el objetivo de un déficit ampliado de 4.1% del PIB parte de un supuesto de crecimiento cercano a 2.0 por ciento.

De no tener mejores noticias hacia adelante, aseguró que Hacienda deberá “decidir si con este menor crecimiento reduce el gasto para mantener el objetivo del déficit de 4.1% o incrementar este déficit”, aunque no descarta que más bien se opte por ampliar el déficit para que llegue a 4.5 por ciento.

En este sentido, el área de Estudios Económicos Grupo Financiero Banamex, que lidera Sergio Kurczyn, señaló que el resultado “es peor a nuestra estimación de -0.6% y al consenso de -0.5 por ciento”.

Así, “anticipamos que en el resto de 2026 la economía mexicana retomará una tendencia de crecimiento moderado. El avance estará apoyado, principalmente, en una ligera recuperación de la inversión privada y pública a medida que se modere el ambiente de elevada incertidumbre y el subejercicio del gasto público se disipe, un fortalecimiento del consumo privado asociado a un mayor dinamismo del empleo formal, así como en una expansión sostenida de las exportaciones impulsada por una mejor posición arancelaria en EUA en comparación con el resto del mundo.

Sin embargo, la atonía de la actividad observada en el primer trimestre de 2026 y los efectos del ambiente de incertidumbre que llevarían a cierta posposición de decisiones de inversión y contratación, “nos llevan a revisar la estimación de crecimiento del PIB de 2026 a 1.3% desde 1.6% anteriormente, y la de 2027 a 1.8% (1.6% previamente)”.

Con ello, la economía mexicana “acumularía cuatro años consecutivos (de 2024 a 2027) con avances por debajo de su promedio del periodo 2000-2018 de 1.9 por ciento”, indicó Banamex.

El área de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE, que encabeza Gabriela Siller Pagaza, observa que “las cifras de crecimiento del PIB al comienzo del 2026 son una mala noticia para el resto del año, pues reflejan que persiste la debilidad de las actividades primarias y secundarias, pero además hay un deterioro significativo de las actividades terciarias, que incluyen el comercio al por mayor, al por menor y los servicios.

“Esto es consecuencia del deterioro sostenido del mercado laboral y su impacto sobre el crecimiento del consumo. Cabe recordar que las cifras del IGAE al mes de febrero mostraron debilidad en los subsectores de servicios de esparcimiento y recreativos, así como alojamiento temporal y preparación de alimentos. Considerando este deterioro, se revisa a la baja la expectativa de crecimiento del PIB del 2026 de 1.2% a 1.0 por ciento”.

De su lado, el área de Servicios Financiero de Grupo Coppel que encabeza Arturo Vieyra, economista en Jefe del Grupo, observa con los datos publicados por el INEGI, que continúa la debilidad de la inversión y el empleo; la recomposición del consumo por mayor inflación en detrimento de bienes duraderos; una acentuada pérdida en el poder adquisitivo de las remesas; rezago del gasto público y, la caída de las exportaciones automotrices, que “son factores que impactaron la dinámica productiva”.

Por lo anterior, hizo una revisión a la baja en el crecimiento de 2026 en su estimación de crecimiento desde 1.6% a 1.4 por ciento.