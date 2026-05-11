Las investigaciones por huachicol fiscal, tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, llevaron a la captura de un presunto líder del Cártel del Noroeste y al desmantelamiento de una red de contrabando de combustible en Nuevo León

Más de 205 mil litros de hidrocarburo asegurados, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa y un túnel clandestino conectado directamente a un poliducto de Petróleos Mexicanos fueron localizados y asegurados en Santa Catarina, Nuevo León, como parte de un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República contra el robo de combustible, investigaciones que derivaron además en la detención de José Antonio ‘N’, de 39 años, identificado como líder de una célula afín al Cártel del Noroeste vinculada al caso de huachicol fiscal descubierto tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas.

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El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López, informó que el operativo permitió desmantelar un sistema de extracción ilícita de hidrocarburo instalado a través de una excavación tipo túnel que conectaba un inmueble privado con un poliducto de 18 pulgadas de Pemex, utilizado presuntamente para la sustracción ilegal de combustible.

Lara López detalló que el operativo fue resultado de labores de inteligencia y trabajo de campo encabezadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con personal de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales de Nuevo León.

Explicó que las indagatorias forman parte del caso de huachicol fiscal descubierto meses atrás tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, investigaciones que posteriormente permitieron identificar inmuebles y personas presuntamente vinculadas con una red dedicada al contrabando y comercialización ilícita de combustible.

Añadió que, derivado de estos trabajos de investigación, personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República ejecutó cuatro órdenes de cateo en inmuebles ubicados en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, Nuevo León, donde fueron realizadas detenciones y aseguramientos relacionados con esta organización criminal.

Durante los operativos fue detenido José Antonio ‘N’, de 39 años, señalado por autoridades federales como líder de una célula afín al Cártel del Noroeste relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible, así como una mujer de 41 años.

De acuerdo con las investigaciones, esta organización presuntamente operaba en actividades vinculadas con la comercialización ilícita de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos y mantenía presencia en inmuebles ubicados en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende.

Además, las autoridades aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y resguardaron siete tigres hallados en los inmuebles intervenidos.

Respecto al hallazgo del túnel clandestino, la excavación fue localizada dentro de instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex en Santa Catarina. Durante las inspecciones, los agentes federales detectaron que el túnel conectaba con un inmueble ubicado sobre el antiguo camino a Villas de García, en ese municipio.

Posteriormente, las autoridades federales ejecutaron una diligencia de cateo en el predio, donde confirmaron la conexión directa entre el túnel y el poliducto de Pemex.

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En el interior de la excavación fueron hallados diversos equipos utilizados para la extracción ilícita de combustible, entre ellos un niple soldado al ducto, una válvula de cierre rápido, herramienta de roscado y una manguera de alta presión.

Además, las autoridades detectaron que el inmueble presuntamente operaba como centro de almacenamiento de hidrocarburo, ya que contaba con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y diversos contenedores.

Durante el operativo, personal de la Policía Federal Ministerial localizó también un contenedor metálico marítimo que ocultaba el acceso al túnel, lo que confirmó la conexión entre el predio cateado y las instalaciones de Pemex Santa Catarina.

Como resultado de estas acciones, las autoridades aseguraron aproximadamente 205 mil 418 litros de hidrocarburo, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, dos bidones, costales de arena, herramientas de construcción, documentación diversa y un teléfono celular, que, junto con los detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continúan y reiteraron que las instituciones del Gabinete de Seguridad mantendrán las acciones coordinadas para debilitar las capacidades operativas y financieras de grupos delictivos dedicados al robo y contrabando de combustible.