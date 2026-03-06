A pesar de que en diciembre pasado la inversión fija bruta creció 0.49%, a tasa mensual, ligeramente por debajo del 0.54% de noviembre anterior, pero ello no fue suficiente y en 2025 cayó 6.7 por ciento.

Lo anterior, toda vez que la inversión privada descendió 4.4% y la pública 19.9%, según datos del Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A tasa anual, la inversión cayó -1.63% con cifras ajustadas por estacionalidad; “siendo el mayor número de caídas al hilo desde el periodo entre noviembre del 2018 y febrero del 2021, cuando la inversión se contrajo durante 28 meses consecutivos“, señala un análisis de Grupo Financiero BASE.

Con datos originales y a tasa anual, la inversión no creció en diciembre (0.0 por ciento).

De esta forma, con los datos de diciembre, con cifras ajustadas por estacionalidad, se observa el menor crecimiento mensual en el cuarto trimestre de 2025, acumulando 16 meses de caídas a tasa anual, mostrando que su recuperación no llega.

En el desglose, en el último mes de 2025, la construcción creció 0.91% mensual, con cifras desestacionalizadas, el menor crecimiento en el cuarto tramo del año pasado.

El avance se dio por la construcción no residencial (infraestructura) que creció 2.50% en el mes, favorecida por factores estadísticos.

La inversión en maquinaria y equipo tuvo un descenso por tercer mes consecutivo, pues en diciembre se contrajo -0.26% mensual, profundizando la caída de noviembre anterior cuando fue de -0.14 por ciento.

La inversión en maquinaria y equipo del sector privado cayó en diciembre -5.5% anual, con cifras originales.

Grupo Financiero BASE señala en su análisis que la caída de la inversión fija bruta de 2025 solo ha sido superada en 1995 (-34.22%), 2001 (-6.75%), 2009 (-12.04%) y 2020 (-17.79 por ciento).