Caen ventas de coches en el país 0.26% en febrero pasado: INEGI

En febrero de este año se vendieron en el mercado interno 118,297 coches, una disminución de 0.26% respecto al mismo mes de 2025 cuando se vendieron 118,602 unidades, una diferencia de 305 vehículos.

Así también, se observó un freno frente a enero inmediato anterior, cuando se vendieron 131,472 unidades.

Y al mismo tiempo, es la primera caída en ventas en un mes de febrero desde 2022, según las cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros correspondientes al segundo mes de 2026, que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con esto, en el primer bimestre del año, se registraron 250,076 vehículos ligeros nuevos vendidos, precisaron la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Y representa un avance de 4.39%, respecto al mismo periodo de 2025 cuando se ofertaron 239,555 coches, una diferencia de 10,521 automotores, pero es la menor cifra para un periodo igual desde 2022, indicó Grupo Financiero BASE en un análisis.

No obstante, este incremento es el menor registrado para un periodo similar desde 2022, lo que refleja una moderación en la velocidad del sector automotriz nacional, al igual que el consumo privado y la confianza de los hogares en la economía.

Ambas asociaciones destacan que para este informe ya se integraron al registro las marcas chinas Zeekr y Lynk & Co, de Geely.

Nissan, General Motors y Volkswagen fueron las marcas con mayores ventas en febrero, concentrando en conjunto el 39.91% del total, lo que confirma la relevancia de estas compañías en la estructura de la industria automotriz mexicana.

En el desglose, Nissan se ubica como la primera marca en colocación de unidades con 18% en febrero; General Motors, con 13%; Volkswagen —que considera a Audi, Bentley, Porsche y Seat—, 11.2%; Toyota, 7.9%; KIA, 7.3%; Mazda, 6.8%; Stellantis —con Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram—, 6.5%; MG Motor, 3.7%; Ford, 3.3%; Hyundai, 3.0% y Otros, 19.3%.

No obstante, Geely desbancó a MG Motor como la marca china con más ventas en el país, al registrar 3,207 unidades en febrero, según el reporte del INEGI. Le siguió MG Motor, con 3,154 unidades; mientras que JAC Motors reportó 1,717 unidades; Changan Automobile, 1,712 unidades; seguida por Great Wall Motor, con 1,105 unidades. El segmento lo cerró Jetour–Soueast, con 455 unidades en el segundo mes del año.

Tanto la AMDA como la AMIA señalaron que los datos completos de producción y exportaciones los dará a conocer el INEGI el próximo 9 de marzo.