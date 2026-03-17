CAF descalifica a Senegal y proclama a Marruecos campeón de la Copa África 2026

La CAF descalifica a Senegal y declara campeona a Marruecos tras el abandono del partido en la final de la Copa África 2026

Redacción deportes, 17 mar (EFE).- El Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dio por perdida este martes a Senegal la final de la Copa África, que había vencido por 0-1 en la prórroga, y declaró campeona a la selección de Marruecos, con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de esta última tras la derrota sufrida el 18 de enero de 2026, según anunció el organismo en un comunicado en sus canales oficiales.

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La decisión se tomó “en aplicación del artículo 84 del reglamento” de esta competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo “antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro”, por lo que “se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva” al conjunto infractor.

En la final de la Copa África del pasado 18 de enero, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante 69.500 espectadores, un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, en el minuto 100, antes de la prórroga (después lo erró Brahim Díaz) provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido.

Tras ello, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mané se marcharon al vestuario como protesta, mientras Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego.

A la vuelta de los futbolistas senegaleses al campo para la reanudación del encuentro, Brahim Díaz lanzó y falló el penalti, con lo que el encuentro se fue a la prórroga, donde Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal (1-0) en el minuto 94, ya en el tiempo extra.

La apelación de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) contra su derrota en la final se ha basado en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro, que recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.

“El recurso presentado por la FRMF es declarado admisible en forma y el recurso es aceptado”, informó este martes la CAF en un comunicado, en el que concluye la descalificación de Senegal por este hecho.

“Se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), a través de la actuación de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones”, continúa el Comité de Apelación de la CAF, que, por tanto, “declara que el equipo senegalés ha perdido el partido, con un resultado de 3-0 a favor de Marruecos”.

La CAF informa que todas las demás “mociones” y atenuantes en ese sentido han sido desestimadas.

Además, rebajó la sanción a Ismael Saibari, futbolista de Marruecos, de tres a dos partidos, después de aceptar parcialmente la apelación de la federación de su país, tras su mala conducta durante la final del torneo, y anula la multa de 100.000 dólares impuesta al jugador.

También considera que la Federación Marroquí de Fútbol “es responsable de la conducta de los recogepelotas durante el partido mencionado” y reduce la multa a 50.000 dólares, además de atribuirle la responsabilidad de la interferencia en el área de revisión de OFR/VAR con una multa de 100.000 dólares.

La Junta de Apelación de la CAF, asimismo, acepta “parcialmente” la apelación “presentada respecto al incidente del láser”, por lo que también reduce la multa a Marruecos a 10.000 dólares.