Cal Raleigh rompe el maleficio tras no saludar a Randy Arozarena y lidera épico triunfo por walk-off de Mariners sobre Yankees

Cal Raleigh se redimió con un walk-off que dio la victoria a Seattle Mariners sobre los Yankees tras un inicio de temporada difícil.

Cal Raleigh no había tenido el mejor inicio de temporada 2026 en MLB luego de no saludar a Randy Arozarena en el pasado Clásico Mundial de Béisbol. Pero el receptor despertó y consiguió su redención con un sencillo de walk-off para liderar la victoria de Seattle Mariners sobre New York Yankees en una noche agridulce para el mexicocubano, quien lució errático en el jardín izquierdo pero conectó un imparable y anotó una carrera en cuatro turnos al bate.

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Seattle se impuso en el T-Mobile Park por pizarra de 2-1 sobre los neoyorquinos, quienes sufrieron su primera derrota del año, gracias al batazo de su estelar catcher en la parte baja de la novena entrada. Raleigh ni siquiera fue titular debido al bajón sufrido en su nivel durante los primeros juegos del año, pero salió del banquillo y cumplió cuando el conjunto marinero lo necesitaba.

Si bien Raleigh tuvo la mayor parte de la noche libre con los Mariners, eso no le impidió conseguir la primera victoria del equipo en una última entrada. El receptor entró al juego en la séptima entrada como bateador emergente en la posición de bateador designado de los Mariners, pero llegó al plato con corredores en primera y tercera base y un out, con Seattle empatado 1-1 en el primer partido de la serie contra los Yankees.

Aunque Raleigh tuvo un comienzo difícil en los primeros días de la temporada, se recuperó al conectar un batazo por la línea del jardín derecho, lo que permitió a Leo Rivas anotar la carrera de la victoria. Esta victoria deja a los Mariners con un balance de 3-2 en lo que va del año, tras haber dividido victorias en su primera serie de cuatro partidos contra Cleveland Guardians.

Rivas abrió la entrada con un sencillo, y luego avanzó a tercera cuando Brendan Donovan conectó otro sencillo con un out. El tablazo de la victoria fue apenas el tercer hit en 17 turnos al bate para Cal, quien al final selló la noche mágica para los Mariners con un afectuoso saludo con Arozarena, de discreta actuación.