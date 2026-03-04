El tercer mes del año comienza de forma espectacular con un eclipse lunar total el 3 de marzo, el primero y único que podrá observarse en 2026. Este fenómeno marca el inicio de un periodo con intensa actividad astronómica que llenará de eventos el cielo nocturno.

Marzo estará acompañado de lluvias de meteoros, conjunciones planetarias, fases lunares y acercamientos entre cuerpos celestes. Será un mes dinámico tanto para aficionados como para observadores experimentados, con múltiples oportunidades para disfrutar del firmamento.

La Luna, protagonista absoluta

La Luna será el centro de atención durante gran parte del mes. Además del eclipse total, habrá ocultaciones de estrellas brillantes y cúmulos estelares, así como encuentros cercanos con varios planetas visibles.

Fases lunares

3 de marzo: Luna llena

Luna llena 11 de marzo: Cuarto menguante

Cuarto menguante 19 de marzo: Luna nueva

Luna nueva 25 de marzo: Cuarto creciente

Ocultaciones y eclipse destacados

El 3 de marzo ocurrirá el esperado eclipse total de Luna. Además, se registrarán ocultaciones relevantes:

2 de marzo: Régulo

10 de marzo: Antares

15 de marzo: Plutón

23 de marzo: Cúmulo de las Pléyades

28 de marzo: Cúmulo del Pesebre

29 de marzo: Régulo

Intensa actividad planetaria

Marzo también traerá movimientos planetarios clave. Destacan eventos como la conjunción solar inferior de Mercurio (7 de marzo), el fin de la retrogradación de Júpiter (11 de marzo) y el término de la retrogradación de Mercurio (19 de marzo).

Además, habrá múltiples acercamientos entre la Luna y planetas como Venus, Marte, Saturno, Neptuno, Urano y Júpiter.

Lluvias de meteoros y asteroides

El cielo ofrecerá tres lluvias de meteoros principales:

12 de marzo: Máximo de las Xi Hercúlidas (2 meteoros por hora)

Máximo de las Xi Hercúlidas (2 meteoros por hora) 14 de marzo: Máximo de las Nórmidas Gamma (6 meteoros por hora)

Máximo de las Nórmidas Gamma (6 meteoros por hora) 18 de marzo: Máximo de las Vírginidas Eta (2 meteoros por hora)

También habrá asteroides en oposición, como el 20 Massalia (22 de marzo) y el 15 Eunomia (25 de marzo).

Cometas y equinoccio

El 18 de marzo, el cometa 88P/Howell pasará por el perihelio. Además, el 20 de marzo se producirá el equinoccio de marzo, marcando la transición estacional y uno de los momentos astronómicos más significativos del año.

Recomendaciones para observar el cielo

Para disfrutar estos fenómenos, especialistas recomiendan: