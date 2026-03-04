El tercer mes del año comienza de forma espectacular con un eclipse lunar total el 3 de marzo, el primero y único que podrá observarse en 2026. Este fenómeno marca el inicio de un periodo con intensa actividad astronómica que llenará de eventos el cielo nocturno.
Marzo estará acompañado de lluvias de meteoros, conjunciones planetarias, fases lunares y acercamientos entre cuerpos celestes. Será un mes dinámico tanto para aficionados como para observadores experimentados, con múltiples oportunidades para disfrutar del firmamento.
La Luna, protagonista absoluta
La Luna será el centro de atención durante gran parte del mes. Además del eclipse total, habrá ocultaciones de estrellas brillantes y cúmulos estelares, así como encuentros cercanos con varios planetas visibles.
Fases lunares
- 3 de marzo: Luna llena
- 11 de marzo: Cuarto menguante
- 19 de marzo: Luna nueva
- 25 de marzo: Cuarto creciente
Ocultaciones y eclipse destacados
El 3 de marzo ocurrirá el esperado eclipse total de Luna. Además, se registrarán ocultaciones relevantes:
- 2 de marzo: Régulo
- 10 de marzo: Antares
- 15 de marzo: Plutón
- 23 de marzo: Cúmulo de las Pléyades
- 28 de marzo: Cúmulo del Pesebre
- 29 de marzo: Régulo
Intensa actividad planetaria
Marzo también traerá movimientos planetarios clave. Destacan eventos como la conjunción solar inferior de Mercurio (7 de marzo), el fin de la retrogradación de Júpiter (11 de marzo) y el término de la retrogradación de Mercurio (19 de marzo).
Además, habrá múltiples acercamientos entre la Luna y planetas como Venus, Marte, Saturno, Neptuno, Urano y Júpiter.
Lluvias de meteoros y asteroides
El cielo ofrecerá tres lluvias de meteoros principales:
- 12 de marzo: Máximo de las Xi Hercúlidas (2 meteoros por hora)
- 14 de marzo: Máximo de las Nórmidas Gamma (6 meteoros por hora)
- 18 de marzo: Máximo de las Vírginidas Eta (2 meteoros por hora)
También habrá asteroides en oposición, como el 20 Massalia (22 de marzo) y el 15 Eunomia (25 de marzo).
Cometas y equinoccio
El 18 de marzo, el cometa 88P/Howell pasará por el perihelio. Además, el 20 de marzo se producirá el equinoccio de marzo, marcando la transición estacional y uno de los momentos astronómicos más significativos del año.
Recomendaciones para observar el cielo
Para disfrutar estos fenómenos, especialistas recomiendan:
- Buscar un lugar oscuro y alejado de contaminación lumínica.
- Elegir un sitio sin obstáculos como edificios o árboles.
- Observar a simple vista, evitando instrumentos que limiten el campo visual.
- Dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras del cielo.
- Esperar 15 a 20 minutos para que la vista se adapte a la oscuridad.