Ya está el calendario de pagos de abril para las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro; conoce fechas y montos 2026

El programa Becas para el Bienestar Benito Juárez confirmó el calendario oficial de pagos de abril 2026 para estudiantes de educación básica, media superior y superior, incluyendo la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con el objetivo de apoyar la permanencia escolar en todo el país.

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Las autoridades informaron que los pagos se realizarán de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido, y serán depositados directamente en cuentas del Banco del Bienestar, lo que permite una dispersión ordenada de los recursos.

Pagos para bachillerato y universidad

Para estudiantes de nivel medio superior y superior, los depósitos correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril se realizarán del 13 al 24 de abril de 2026, siguiendo un calendario por letra del apellido.

Fechas de pago por apellido

El calendario queda distribuido de la siguiente manera: A y B (13 de abril), C (14), D-E-F (15), G (16), H a L (17), M (20), N a Q (21), R (22), S (23) y T a Z (24 de abril), aplicando para programas como la Beca Universal Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra.

Beca Rita Cetina: pagos desde el 1 de abril

En el caso de educación básica, la Beca Rita Cetina iniciará sus depósitos desde el 1 de abril de 2026, correspondientes al bimestre marzo-abril, con un calendario también organizado por la inicial del apellido del beneficiario.

Calendario de pagos para educación básica

Las fechas para este nivel quedan establecidas así: A y B (1 de abril), C (6), D-E-F (7), G (8), H a L (9), M (10), N a Q (13), R (14), S (15) y T a Z (16 de abril), permitiendo una distribución ordenada de los apoyos.

Recomendaciones y objetivo del programa

Las autoridades recordaron que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el saldo permanece seguro en la cuenta del Banco del Bienestar y puede utilizarse en cualquier momento. Estos apoyos buscan reducir la deserción escolar y fortalecer la economía de las familias con estudiantes en todo el país.