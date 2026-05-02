Consulta si habrá clases el 4 y 5 de mayo de 2026 según el calendario SEP: conoce puentes, suspensión oficial y qué pasa con estudiantes

Tras la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, surge la duda sobre el regreso a clases en mayo. Muchos estudiantes y padres se preguntan si las actividades escolares se reanudan el lunes 4 o hasta después del 5 de mayo, fecha en la que se recuerda la Batalla de Puebla.

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¿Habrá clases el lunes 4 y martes 5 de mayo 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, el lunes 4 de mayo sí hay clases con normalidad, pese al descanso previo del 1 de mayo y el fin de semana.

En contraste, el martes 5 de mayo se suspenden las clases, ya que se trata de una fecha cívica incluida en el calendario escolar. Posteriormente, las actividades se reanudan de manera habitual del miércoles 6 al viernes 8 de mayo.

Otros días sin clases en mayo

Además del 1 y 5 de mayo, el calendario contempla otros días sin actividades: el 15 de mayo por el Día del Maestro y el 29 de mayo por Consejo Técnico Escolar, lo que representa varias pausas en el mes.

El 10 de mayo, Día de las Madres, no es un día oficial sin clases, aunque muchas escuelas realizan festivales o actividades especiales en lugar de clases normales.

Para los trabajadores, la Ley Federal del Trabajo solo reconoce el 1 de mayo como descanso obligatorio, por lo que ni el 5, ni el 10, ni el 15 de mayo son días feriados oficiales. El próximo descanso obligatorio será hasta el 16 de septiembre.

¿Por qué se suspende el 5 de mayo?

La suspensión del 5 de mayo se debe a la conmemoración de la Batalla de Puebla, cuando el ejército mexicano liderado por Ignacio Zaragoza derrotó a las fuerzas francesas en 1862, un hecho histórico clave para el país.

Finalmente, la SEP establece que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 15 de julio, dando paso a las vacaciones de verano, que durarán varias semanas antes del inicio del siguiente ciclo a finales de agosto o inicios de septiembre.