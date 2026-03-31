Calica en Quintana Roo: Claudia Sheinbaum descarta impacto de ley de EU tras declaratoria ambiental

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la ley aprobada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos no afecta el caso Calica, al no existir expropiación

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la ley estadounidense para proteger inversiones tenga efectos sobre el conflicto con Vulcan Materials por la mina Calica en Quintana Roo, al afirmar que no hubo expropiación sino una declaratoria ambiental.

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La mandataria sostuvo que el decreto que convirtió la zona en área natural protegida respondió a criterios ambientales por sobreexplotación, lo que obligó al Estado a intervenir para preservar un ecosistema de selva con alto valor ecológico.

Explicó que la legislación estadounidense aplica solo en casos de expropiación, por lo que Calica no encuadra en ese supuesto, además de que el caso se encuentra en arbitraje internacional promovido por la empresa.

El gobierno mexicano mantiene conversaciones con Vulcan Materials a través de la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Economía y autoridades de Quintana Roo, con el objetivo de resolver la controversia sin comprometer la protección ambiental.

Las opciones en análisis incluyen evaluar otras áreas fuera de la reserva para explotación o establecer mecanismos alternativos que eviten el litigio, sin revertir la declaratoria de área natural protegida.

Sheinbaum subrayó que cualquier acuerdo deberá ser benéfico para México, Quintana Roo y el medio ambiente, además de ser viable para la empresa, aunque evitó dar detalles por tratarse de un proceso en curso.

En cuanto al puerto asociado con la empresa, el gobierno indicó que actualmente no está en uso, pese a estar concesionado, mientras se revisan solicitudes dentro de la negociación abierta con el Ejecutivo federal.