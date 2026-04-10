“Calita”, regresa a Perú

Ernesto Javier “Calita” volverá a Perú para actuar en la Feria Taurina de Pauza 2026 los días 26 y 27 de julio

El matador mexicano Ernesto Javier “Calita” regresará al Perú como parte de la Feria Taurina de Pauza 2026, una de las celebraciones más representativas del sur del país en honor al Apóstol Santiago.

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El diestro actuará los días 26 y 27 de julio en la plaza de toros “Apóstol Santiago de Pauza”, escenario tradicional que cada año reúne a figuras nacionales e internacionales. Su presencia genera expectativa, ya que mantiene un vínculo constante con la afición peruana, donde ha tenido actuaciones destacadas en temporadas anteriores.

“Calita” atraviesa un momento sólido en su carrera, consolidándose como uno de los toreros mexicanos con mayor proyección internacional fuera de su país. Su actividad reciente incluye presentaciones importantes en plazas de México y preparación en España, lo que refuerza su crecimiento profesional. El regreso del torero azteca a Perú refleja la conexión taurina entre ambos países y aporta atractivo a una feria que continúa posicionándose dentro del calendario taurino andino.