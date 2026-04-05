Cámara de Diputados aprobará Plan B de reforma electoral y reducirá salarios de funcionarios

Tras las vacaciones de Semana Santa, la Cámara de Diputados aprobará esta semana el Plan B de la reforma electoral, y aunque el dictamen que se difundió no tiene ningún cambio y fue retomado tal como la envió el Senado de la República, hacerle alguna modificación implicaría regresarla al Senado para su análisis, aunque algunos legisladores consideran necesario hacer ajustes técnicos para eliminar el tema de la revocación de mandato.

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Luego de que en Senado los legisladores del PT y el PVEM avalaron la modificación de tres artículos constitucionales, se espera que en la Cámara de Diputados sea aprobado sin mayores problemas, para que de ahí pase a los Congresos locales para su ratificación.

La modificación impacta los artículos 115, 116 y 134, que incluyen el tope al gasto de los Congresos locales, que no podrá rebasar el 0.70% del presupuesto, y la disminución del número de regidurías por ayuntamiento, que no podrá superar las 15.

Además, se reducirá el salario de todos los funcionarios electorales, incluyendo los consejeros y magistrados electorales, que no podrán rebasar el de la presidenta Sheinbaum.

El proyecto de dictamen que será votado el martes 7 de abril por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Electoral, señala que coinciden con los objetivos de la minuta de actualizar el marco normativo del régimen constitucional aplicable a los municipios y congresos locales, a efecto de fortalecer los principios de eficiencia, racionalidad, disciplina presupuestaria y austeridad, así como el ejercicio del gasto público de la autoridad electoral nacional en la organización y funcionamiento de las instituciones públicas. El proyecto será votado en el pleno el miércoles.

Derechos de artistas

Esta semana, la Cámara de Diputados también votará el dictamen de la Ley Federal del Trabajo y de Derechos de Autor para modernizar el marco laboral y proteger los derechos de los trabajadores, artistas, intérpretes y ejecutantes. Estas reformas reconocen la importancia de la certeza laboral y la protección de los derechos de los trabajadores en el sector creativo, que representa alrededor del 3% del PIB en México y ha sido impulsada por el auge del contenido digital.

Sin embargo, el dictamen pospuesto en la última sesión de la Cámara de Diputados ha generado diferencias, pues diputados del PT y algunos artistas han señalado que el dictamen original, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue modificado y no respeta el espíritu de la legislación, que busca proteger a artistas, autores e intérpretes.

Sigue proceso del INE

Este lunes, 369 aspirantes a consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) presentarán sus exámenes de conocimiento en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, en el proceso de selección de quienes integrarán las tres quintetas que serán puestas a consideración del pleno.

Este domingo, el Comité Técnico de Evaluación dio a conocer la lista definitiva de aspirantes, luego de que 34 fueron eliminados por no entregar la documentación completa y uno más declinó continuar participando.

Además, 21 aspirantes se autoascribieron a algún grupo en situación de vulnerabilidad, como personas indígenas, afromexicanas, adultos mayores, integrantes de la comunidad LGBTTI+, personas con discapacidad, y solo uno se registró como migrante, el actual consejero electoral de la CDMX, Ernesto Ramos Megas, quien nació en Argentina y es mexicano por naturalización. Al menos tres de ellos deberán aparecer en las quintetas que sean votadas, por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.